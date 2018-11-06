Памятные монеты Нацбанка Беларуси стали призерами международного конкурса

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятные монеты Национального банка Беларуси "Шлях Скарыны. Прага" и "Год сабакі" стали призерами XII Международного конкурса "Монетное созвездие - 2018", прошедшего в Москве во время IX Международной конференции и выставки монет Coins 2018. Такая информация размещена на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

Монета "Шлях Скарыны. Прага" серии "Шлях Скарыны" заняла второе место в номинации "Серебряная монета года". Монета "Год сабакі" серии "Кітайскі каляндар" стала третьей в номинации "Сувенирная монета".

На конкурсе "Монетное созвездие - 2018" было представлено 220 памятных монет от 41 участника из 26 государств. Этот конкурс считается наиболее престижным в нумизматических кругах. Памятные монеты Нацбанка Беларуси неоднократно становились его призерами и победителями.-0-

Фото Нацбанка