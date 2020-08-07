Пандемия показала, насколько консолидированное белорусское общество - Светлицкая

7 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Пандемия показала, насколько консолидированное белорусское общество. Такое мнение высказала в беседе с журналистами доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Ольга Светлицкая, которая сегодня участвовала во встрече Президента Беларуси с работниками системы здравоохранения и была удостоена государственной награды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия показала, насколько наше общество зрелое и консолидированное. Обратите внимание, что люди самых разных специальностей, вероисповеданий, возрастов объединились в том, чтобы решить эту тяжелую проблему: средства индивидуальной защиты, маски шили и волонтеры, и государственные предприятия. Частные и государственные компании объединились в едином усилии собрать деньги и помочь, бюджетные организации и силовые структуры делали все возможное, чтобы поддержать систему здравоохранения. Это говорит о том, что мы можем и умеем объединяться. И поэтому мы побеждаем", - подчеркнула она.

Врач призналась, что поначалу было чувство страха, хотя реанимационная служба, в которой она работает, и раньше сталкивалась со сложностями. "По сути, мы медицинский спецназ. Реаниматологи всегда принимают тяжелые случаи, борются до конца. Было страшно, тяжело, но мы поддерживали друг друга. Никогда раньше не видела, чтобы врачи столь разных направлений объединялись в поиске решений", - отметила специалист.

Рассуждая о том, что стоит за наградой, которая вручена ей сегодня, Ольга Светлицкая сказала: "Многие месяцы тяжелой, изнуряющей работы. Было тяжело и морально, и физически. Но мы боролись. Объединились врачи разных специальностей: инфекционисты, реаниматологи, физиологи, клинические фармакологи, патологоанатомы. Мы сопоставляли данные, искали варианты лечения". Результатом этих усилий стала разработка и внедрение белорусских рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19. "С гордостью хочу сказать, что мы одними из первых в Европе стали использовать гормональные препараты для лечения коронавирусной инфекции. Там к этому пришли в начале июня, когда весь мир облетела статья о том, что дексаметазон помогает, а в белорусских протоколах этот препарат начал фигурировать уже с апреля", - подчеркнула специалист. По ее мнению, подобные случаи подтверждают, что в Беларуси достаточно выдающихся умов, способных самостоятельно, без оглядки на других, достигать отличных результатов.

"Я благодарна за то, что в стране не было паники", - продолжила она. Более того, была налажена четкая работа других отраслей, что позволило системе здравоохранения действовать ритмично и без сбоев.

Особо отметила Ольга Светлицкая те случаи, когда помощь приходила со стороны рядовых граждан. Она привела пример, когда больница заказала специальную пленку, чтобы закрыть прозрачные двери помещения реанимации, где надевали защитные костюмы врачи и где постоянно горели кварцевые лампы. Когда компания-поставщик привезла заказ и узнала, для чего это нужно, они готовы были поставить еще несколько штук из желания хоть чем-то помочь медикам. "Это очень трогало наши сердца, вдохновляло", - призналась врач.

Она выразила признательность за то, что труд медработников был по достоинству оценен на государственном уровне. "Это очень важно для нас, - подчеркнула Ольга Светлицкая. - Есть уверенность, что за мной стоит весь народ Беларуси, который, если что-то понадобится, объединится, и мы все сделаем вместе. Я благодарна белорусским людям. Спасибо вам за то, что были рядом, поддерживали нас, выполняли наши рекомендации".-0-