Пандус и дополнительный вход в квартиру: как решили проблему Ирины Макейчик и ее супруга

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионка мира по спортивным бальным танцам на колясках Ирина Макейчик проживает с супругом инвалидом-колясочником Андреем Чечетом в Солигорске. Почти 10 лет назад они переехали в новую квартиру и столкнулись с проблемой - отсутствием пандуса в подъезде.

Переоборудовать лестничную клетку под специальный спуск для инвалидных колясок было невозможно, так как пролет слишком узкий. Единственным решением стало преобразование балкона в дополнительный вход в квартиру и пристройка к нему пандуса.

Супруги неоднократно обращались в райисполком за помощью. Но средства из местного бюджета на создание безбарьерной среды не выделялись.

Они решили за свой счет составить проект и смету. В местном исполкоме получили разрешение на реконструкцию нежилого помещения. По расчетам специалистов, цена проекта составила Br16,2 тыс. Такая сумма требовалась для покупки и установки пандуса, реконструкции балкона, замены стеклопакета, радиатора и выполнения других строительных работ.

В декабре 2018 года Андрей и Ирина снова обратились в райисполком, чтобы в бюджет нынешнего года заложили необходимую сумму на решение проблемы. Но материальной поддержки не получили. В качестве помощи исполком предложил разослать от своего имени письма в организации с просьбой выступить спонсорами проекта.

Когда Ирина узнала про акцию "Ваш вопрос Президенту", решила обратиться за помощью. Обстоятельства сложились так, что после этого супругам удалось встретиться еще и с генеральным директором "Беларуськалия" Иваном Головатым. Спустя некоторое время предприятие согласилось выступить спонсором.

Подрядчиком стало предприятие "Трест "Реммонтажстрой". В течение двух недель велись строительные работы, по необходимости привлекались и специалисты "Беларуськалия". В итоге на преобразование балкона и установку пандуса было потрачено Br13 тыс.

"Все работы сделали качественно и оперативно. Порадовало небезразличное отношение. К примеру, внутренняя отделка балкона не входила ни в проект, ни в расчетную смету. Нам предложили закупить материалы, а всю работу сделали бесплатно, - рассказала Ирина. - Теперь пандусом и новым входом активно пользуемся. Очень удобно".