Папа Римский Франциск и Анте Йозич. Фото vaticannews.va
21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Папа Римский Франциск назначил Анте Йозича Апостольским нунцием в Беларуси, сообщает Ватикан.
Хорватский иерарх, архиепископ Анте Йозич сменит руководителя дипломатического представительства Святого Престола в Беларуси Габора Пинтера, который назначен Апостольским нунцием в Гондурасе.
Анте Йозич родился 16 января 1967 года в городе Триль (Хорватия). До этого работал в Индии, России, на Филиппинах, в Кот-д'Ивуаре.
Дипломатические отношения между Беларусью и Ватиканом установлены 11 ноября 1992 года.-0-