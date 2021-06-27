Парень из Молодечно написал эмоциональное письмо Меркель

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из Молодечно Алексей Николаев написал эмоциональное письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель. О мотиве своего поступка он рассказал в интервью телеканалуОНТ, сообщает БЕЛТА.

Молодой человек в письме выразил сожаление по поводу экономических санкций ЕС. "Вы, как и 80 лет тому назад, нападаете на мою страну своими санкциями. Вы мечтаете, что простой белорус Алеша приедет к вам с протянутой рукой за куском хлеба после вашего разорения моей Родины. Вы мечтаете, чтобы я не получил достойного образования, ведь рабы нужны необразованные. Вы планируете разрушить мой дом, оставить его без тепла и света. А я, наивный, ждал вас сегодня на минуте молчания в память о моих предках", - говорится в письме.

Комментируя свой поступок, парень отметил: "Я не хочу, чтобы Германия давила своими санкциями Беларусь. 80 лет назад они давили физически, а сейчас давит таким образом. Поэтому я решил написать это в интернете". На момент записи интервью письмо просмотрело 6 тыс. людей, многие оставили комментарии. "Очень много поддержки было в комментариях", - добавил молодой человек.

Алексей учится на первом курсе Молодечненского торгово-экономического колледжа на бухгалтера, работает ди-джеем, участвовал в патриотических акциях.-0-