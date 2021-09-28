Пархамович: к концу пятилетки треть вводимого в стране жилья составят электродома

28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. К концу текущей пятилетки не менее трети от всего вводимого жилья в Беларуси составят электродома. Такую перспективу обозначил сегодня министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович во время выездного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству в Бобруйске.

"На ближайшую пятилетку государственной программой "Строительство жилья" запланирован поэтапный рост объемов вводимого в стране жилья, - подчеркнул Руслан Пархамович. - Если в прошлом году по доведенному заданию мы строили 4 млн кв.м, то к концу этой пятилетки цифры составят практически 4,5 млн кв.м. Параллельно с этим будут увеличиваться объемы строительства жилья с государственной поддержкой и арендных квадратных метров. Запланирован также рост строительства электрожилья, по которому мы хотим выйти на показатель не менее 250 тыс. кв.м в год. Таким образом, к концу пятилетки не менее трети от всего вводимого по стране жилья будет строится с использованием электроэнергии для отопления и приготовления пищи".

Участие в выездном заседании приняли председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин, а также представители депутатского корпуса и местной исполнительной власти. Делегация ознакомилась с жилой застройкой и этапами развития социальной инфраструктуры 7-го микрорайона Бобруйска, посетила новую СШ №35 и ясли-сад №84, а также побывала на строящемся объекте (ясли-сад №85), ввод которого запланирован уже в октябре этого года. В программу мероприятия также вошло знакомство с работой Бобруйского завода крупнопанельного домостроения.

Основной темой встречи стало изучение проблемных вопросов при строительстве объектов социальной инфраструктуры с использованием современных конструкций домостроения. "Сегодня мы ознакомились с новыми микрорайонами, которые сейчас достаточно интенсивно развиваются в Бобруйске, - сказал Руслан Пархамович. - Приятно было увидеть, что, несмотря на все сложности, в том числе и финансовые, в городе строятся привлекательные школы, развиваются новые микрорайоны. Успевает за всем этим строительством и инженерно-транспортная инфраструктура, появляются новые широкие проспекты. На мой взгляд, в Бобруйске реализованы достаточно продуманные и качественные решения для удобства и комфортного проживания горожан".

По словам Виктора Николайкина, государство уделяет много внимания строительству социальных объектов в стране, и знакомство с такими объектами на территории Бобруйска приятно удивило. "Мы порадовались за тех детей, которые обучаются в новой школе и посещают новый детский садик - это действительно достойные учебные заведения, - отметил он. - Здесь предусмотрены и бассейны, и тренажерные залы. Однако не стоит забывать, что государство тратит огромные средства на возведение этих объектов, поэтому сегодня мы также изучали возможность их удешевления не в ущерб качеству. Также в ходе выездного заседания были затронуты проблемные вопросы применения законодательства при строительстве объектов социальной инфраструктуры".-0-