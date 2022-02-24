Пархамович: каждый должен поучаствовать в референдуме, его результат повлияет на судьбу белорусов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый гражданин должен принять участие во всенародном опросе, результат которого во многом повлияет на судьбу белорусов. Такое мнение высказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович во время встречи с трудовым коллективом управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

Руководитель министерства в рамках единого дня информирования обсудил с работниками ключевые аспекты Послания главы государства к белорусскому народу и Национальному собранию. "Уверен, что каждый из вас уделил время и посмотрел обращение Президента к народу и Национальному собранию. Это поистине архиважное событие, которое во многом определяет дальнейшую жизнь как каждого из нас, так и страны в целом", - сказал Руслан Пархамович, обращаясь к работникам компании.

Министр отметил, что обозначенные главой государства основные направления внутренней и внешней политики ориентированы в первую очередь на сохранение мира на белорусской земле и улучшение качества жизни каждого жителя нашей страны.

Также одной из важных тем встречи стал предстоящий республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. Руслан Пархамович подчеркнул, что каждый гражданин должен принять участие во всенародном опросе, результат которого во многом повлияет на судьбу белорусов и определит дальнейшие перспективы развития страны. "Уверен, вы сделаете выбор в пользу светлого будущего своего государства и многих поколений его граждан", - сказал министр.

В ходе встречи обсудили и результаты работы отрасли по итогам 2021 года. "Минувший год для всей строительной отрасли страны стал результативным. Введено в эксплуатацию более 4,3 млн кв.м жилья, что составляет практически 110% от годового задания. Из них с господдержкой - более 1,3 млн кв.м, или более 133% от годового задания. Темп роста экспорта строительных услуг, оказанного за пределами республики, по итогам 2021 года составил 126,4%", - подчеркнул Руслан Пархамович.

По мнению министра, деятельность предприятий промышленности строительных материалов в прошлом году заслуживает отдельного внимания. Он отметил, что по результатам 2021 года выпуск продукции по предприятиям Минстройархитектуры обеспечен на уровне 100,6% к соответствующему периоду 2020 года. Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме составила 27,5%.

"Белорусская цементная компания и другие предприятия отрасли показали хорошие результаты по экспорту строительной продукции. Он вырос практически в 1,3 раза. В вашем лице хочется поблагодарить всех работников строительной промышленности за достигнутые показатели. Надеюсь, что в текущем году предприятия отрасли также продемонстрируют достойные результаты", - сказал Руслан Пархамович.

Министр ответил на вопросы работников. Они касались самых разнообразных тем: строительства жилья, в том числе арендного, благоустройства территорий, перспектив возведения энергоэффективных и электродомов, развития социального партнерства с отраслевым профсоюзом.-0-