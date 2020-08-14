Пархамович: мы продолжим наращивать темпы жилищного строительства

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжится наращивание темпов жилищного строительства. Об этом заявил журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр проинформировал, что Президент поддержал предложения Минстройархитектуры в части строительства жилья. "Были поддержаны подходы в части наращивания темпов строительства жилья для многодетных семей и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - сказал Руслан Пархамович.

По его словам, в ближайшие 5 лет планируется поэтапное увеличение объемов жилищного строительства. Это касается также возведения арендного жилья и жилья с использованием электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Для того чтобы расширить возможности граждан на приобретение жилья, подготовлен проект указа "О государственной системе жилищных строительных сбережений". Документ в ближайшее время будет представлен на рассмотрение главе государства.-0-