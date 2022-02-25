Пархамович: новый проект Конституции сделает наше государство еще более социально ориентированным

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый проект Конституции сделает Республику Беларусь еще более социально ориентированным государством. Такое мнение высказал журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сложно подобрать слова лучше тех, которые написаны в преамбуле нашей Конституции. Там указано, что мы несем ответственность за настоящее и будущее нашей процветающей страны. Она перейдет к нашим детям и внукам, поэтому референдум важен для меня, как и для каждого сознательного гражданина республики. Сама Конституция является фундаментальным документом, и те изменения, которые в ней предлагаются, сделают наше государство еще более социально ориентированным. В ней отражены такие важные вопросы, как здравоохранение и права человека. Эти аспекты дают серьезные перспективы для развития нашей республики. Еще раз подчеркну, что каждый сознательный гражданин должен прийти и отдать свой голос на участке для голосования. Предлагаю всем, кто этого еще не сделал, проголосовать", - подытожил Руслан Пархамович.-0-