Пархамович о вакцинации: в нынешней эпидобстановке главная задача защитить свое здоровье

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сложившейся эпидемиологической обстановке главная задача - защитить свое здоровье. Такое мнение высказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, принимая участие в прививочной кампании против коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В Беларуси продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Иммунизацию от этой болезни прошли порядка 2 млн жителей страны, из них более 1,5 млн человек получили оба компонента вакцины, тем самым завершив вакцинацию. К числу защищенных от инфекции присоединились и работники Министерства архитектуры и строительства и их близкие родственники - в ведомстве была организована централизованная вакцинация.

Среди первых, кто решил вакцинироваться, - министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. "Сегодня в сложившейся эпидемиологической обстановке наша главная задача защитить свое здоровье, а также здоровье своих близких и коллег. В настоящее время важным компонентом в борьбе с инфекцией COVID-19 является вакцинация населения, которая в последующем, уверен, приведет к наличию коллективного иммунитета и предотвратит распространение инфекции", - отметил он.-0-