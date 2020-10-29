Пархамович рассказал о работе "Белавиа" в условиях пандемии

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О работе "Белавиа" в условиях пандемии рассказал сегодня на пресс-конференции "Авиация Беларуси. Пути развития, техническое состояние и обновление парка самолетов" первый заместитель генерального директора по организации производства авиакомпании "Белавиа" Глеб Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Авиакомпания столкнулась с серьезными вызовами в этом году. В январе-феврале рост объема пассажирских перевозок был более 40%. Мы с большим оптимизмом смотрели в будущее, но, к сожалению, те события, которые произошли, заставили внести серьезные коррективы в нашу работу, - сказал Глеб Пархамович. - В апреле пассажиропоток составил менее 8% от показателей аналогичного периода 2019 года, в мае - примерно 12%. Тем не менее, в этих условиях компания не сократила ни одного сотрудника - практически 2 тыс. человек продолжают у нас трудиться. Мы также не отказались от планов по распределению из Белорусской государственной академии авиации и приняли на работу более 20 выпускников".

По его словам, авиакомпания продолжает выполнять все свои финансовые обязательства перед партнерами. В частности, есть серьезные обязательства перед Банком развития. "Мы совместно реализуем три этапа инвестиционного проекта по приобретению воздушных судов, частично финансируемого Банком развития. На сегодня наши кредитные обязательства составляют порядка $90 млн. В этом году все свои обязательства перед банком мы выполнили по графику и без задержек", - отметил представитель "Белавиа".

Также он отметил, что большая составляющая финансовых обязательств - это владение парком воздушных судов. "Это серьезные средства. Если самолеты простаивают, выплачивать лизинговые платежи становится проблематично. Тем не менее, мы провели большую работу со всеми нашими лизингодателями. В итоге были найдены возможности по сокращению платежей, их переносу. По некоторым нашим договоренностям уже вернулись к нормальному исполнению своих обязательств", - добавил первый заместитель гендиректора.

Что касается планов на этот год, у авиакомпании они были достаточно амбициозными, но с учетом сложившейся ситуации их пришлось изменить. "Тем не менее, были открыты два новых направления - Ташкент и Вена. И на сегодня эти полеты выполняются. Если говорить о планах на следующий год, все зависит от скорости, с которой будет восстанавливаться рынок, от тех условий, в которых мы будем дальше работать", - пояснил Глеб Пархамович.

Говоря о результатах работы по итогам текущего года, он отметил, что "Белавиа" прогнозирует существенное падение, но оно будет меньшим, чем у многих других авиакомпаний. "Рассчитываем, что по объему перевозок пассажиров (по сравнению с 2019 годом) выйдем на 40-45%, по пассажиропотоку - на 45-50%. В нынешних условиях это достаточно хороший показатель, который нам позволит выполнять финансовые обязательства и перед коллективом, и перед нашими партнерами", - подытожил он.-0-

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