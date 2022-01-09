Пархамович: резких изменений в стоимости квадратного метра жилья в Беларуси не прогнозируется

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резких изменений в стоимости квадратного метра жилья в Беларуси не прогнозируется. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Резких изменений в стоимости квадратного метра жилья мы не прогнозируем. Как и прежде, в соответствии с прямым поручением директивы мы будем соблюдать соотношение средней стоимости квадратного метра жилья и средней заработной платы в стране. Должен быть не больше единицы этот коэффициент. Поэтому наша цель на предстоящий год такая. Здесь речь идет о жилье с господдержкой", - сказал Руслан Пархамович.

Что касается рыночной стоимости жилья, то здесь цену диктует рынок. "Если достаточно высокий спрос и низкое предложение, соответственно, мы получим увеличение цены. Но сегодня такой тенденции не наблюдается, - отметил министр.- Сегодня, на наш взгляд, это уравновешенный рынок. То есть, у нас достаточно сегодня предложений и неплохой спрос. Поэтому цена на 15-20% дороже, чем стоимость жилья с господдержкой".-0-

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