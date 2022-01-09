Пархамович: с 2014 года численность населения в городах-спутниках Минска увеличилась на четверть

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2014 года численность населения в городах-спутниках Минска увеличилась на четверть. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"С начала работы соответствующего Указа с 2014 года численность населения в городах-спутниках Минска увеличилась на четверть. И в настоящее время разработаны по каждому городу-спутнику соответствующие генеральные планы и к 2035 году предусматривается увеличение численности в разы", - сказал Руслан Пархамович.

По его словам, это все обусловлено и строительством жилья. "Здесь будет присутствовать активное строительство социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, - отметил министр. - Минск будет помогать работать в отношении логистических связей для того, чтобы людям, которые проживают в городах-спутниках, было быстро и комфортно добираться до основного места работы. Поэтому, безусловно, такой подход себя оправдал. Но, как и сказал глава государства, это не единственная панацея. Ведь, если где-то строится промышленное производство сегодня, то завтра там необходимо строить жилье".-0-