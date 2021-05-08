Пархамович: важно не забывать, какой ценой далась Великая Победа

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович посетил ОАО "Стеклозавод "Неман". Он обсудил с трудовым коллективом предприятия важность сохранения исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, а также роль и значение государственных символов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Важно не забывать, какой ценой далась Великая Победа. Ведь благодаря нашим дедам и прадедам, их мужеству и отваге мы живем в прекрасной миролюбивой стране. Наш долг - чтить их память, созидать и творить на благо Родины, за которую они сражались", - подчеркнул Руслан Пархамович.

Также в ходе диалога с работниками предприятия обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего развития стеклозавода в составе стекольного холдинга и задач, стоящих перед коллективом.

"Создав стекольный холдинг, мы хотим в первую очередь повысить эффективность работы всех предприятий. Выбранная стратегия развития позволит каждому заводу холдинга выйти на новые рынки сбыта и увеличить конкурентоспособность выпускаемой продукции", - отметил министр. Он добавил, что сегодня стеклозавод "Неман" уверенно занимает свою нишу на рынке в первую очередь благодаря его работникам. Продукция, выпускаемая на предприятии, востребована не только в Беларуси, но и за ее пределами. Это, по мнению главы ведомства, свидетельствует о том, что качество и исполнение изделий из стекла и хрусталя находится на высоком уровне.-0-