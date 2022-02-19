Пархомчик: Россия для Беларуси - основной и надежный партнер

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия для Беларуси - основной и надежный партнер. Об этом сказал министр промышленности Петр Пархомчик во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минпрома Олег Слепченко.

Главной темой для обсуждения стал вопрос подготовки к ежегодному торжественному мероприятию, посвященному празднованию Дня единения народов Беларуси и России.

В данный момент Минпром совместно с подведомственными организациями - флагманами белорусского автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, среди которых БЕЛАЗ, Минский автозавод, МТЗ, "Гомсельмаш", "АМКОДОР", Минский моторный завод, а также производитель легковых авто "БЕЛДЖИ", прорабатывают возможность продемонстрировать гражданам Союзного государства имеющийся промышленный потенциал.

Демонстрация передовой инновационной продукции белорусской промышленной отрасли предполагается в Москве на территории крупнейшего в мире экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса - Выставки достижений народного хозяйства.

В ходе рабочей встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства, отметили положительные итоги взаимодействия между белорусскими и российскими промышленными субъектами хозяйствования.

Петр Пархомчик подчеркнул, что Российская Федерация для Беларуси выступает в качестве основного и надежного партнера в рамках тех интеграционных образований, участником которых она сегодня является.

Министр промышленности поблагодарил Дмитрия Мезенцева за поддержку, оказываемую в вопросах установления более тесных кооперационных связей между промышленными предприятиями Беларуси и России.

Как отметили в пресс-службе, только за прошедший год товарооборот между предприятиями Министерства промышленности Беларуси и предприятиями Российской Федерацией увеличился на 54,9% по сравнению с 2020 годом и превысил $4,8 млрд.-0-