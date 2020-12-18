Parimatch — лучшая букмекерская компания по версии Login Casino Awards 2020

Компания Parimatch заняла сразу 5 призовых мест в номинациях 4-й ежегодной премии Login Casino Awards 2020. Онлайн-голосование за звание лучших представителей индустрии ставок на спорт проходило с 27 октября по 7 декабря.

В этом году за звание лучших боролись около 100 компаний, брендов, частных лиц и продуктов индустрии азартных развлечений. Жюри и участники премии отметили успехи компании в следующих номинациях:

· категория Betting — I место в номинации "Лучшая букмекерская компания – 2020"

· категория Esports — II место в номинации "За вклад в развитие киберспорта"

· категория Employer — II место в номинации "Работодатель года"

· категория Marketing — III место в номинации "Гуру маркетинга"

· категория Gambling Law — III место в номинации "Лучший адвокат в сфере гемблинга"

Сложности 2020 года компания восприняла не как кризис, а как вызов и окно для новых возможностей. Мы усовершенствовали нашу технологическую платформу, расширили возможности аналитики и использования данных, укрепили стабильность системы. Эти и другие улучшения помогли компании стать сильнее, чем когда-либо.

В сфере киберспорта была выстроена деятельность целого направления. Благодаря работе команды заключены стратегические партнерства с известными киберспортивными организациями Virtus.Pro и Fnatic. Также компания выступала партнером киберспортивных турниров, таких как Epic League по Dota 2.

Персональный подход к каждому сотруднику и развитая корпоративная культура каждый день мотивируют наших коллег повышать квалификацию и реализовывать сложные проектные решения.

Но это только начало – впереди еще больше развлечений для наших клиентов и смелых технологических решений. Нам удалось собрать сильную команду мотивированных специалистов, которые выводят компанию на новый уровень каждый день, что подтверждают полученные награды.

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