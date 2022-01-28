Parimatch – первая беттинговая компания в Беларуси, присоединившаяся к Глобальному договору ООН

Компания Parimatch стала новым участником Глобального договора ООН и единственной лицензированной букмекерской компанией Беларуси, которая обязалась придерживаться десяти принципов Глобального договора. Фокус – на экономической, экологической и социальной сферах.

Понимание устойчивого развития как философии развития компании и достижения бизнесом коммерческого успеха путями, основанными на этических нормах и уважении к людям, окружающей среде, социально уязвимым слоям общества, “подтолкнуло” Parimatch вступить в Сеть Глобального Договора.

Стратегия устойчивого развития разрабатывалась компанией на основе международных стандартов и актуальных социальных и экологических проблем. Также во внимание были приняты цели бизнеса на ближайшие три года и результаты опроса стейкхолдеров.

– Глобальное видение Parimatch в контексте практик, которые компания реализует в рамках стратегии устойчивого развития, – адресовать инициативы к решению реальных проблем.

На сегодняшний день нами осуществлен ряд проектов, направленных на защиту окружающей среды и осознанного потребления, повышение благосостояния и здоровья сообщества через обучение и привлечение детей к занятиям спортом, помощь бездомным животным. Parimatch сотрудничает и материально помогает некоммерческим организациям; выстраивает ответственные отношения с сотрудниками и клиентами. Ответственная игра – один из ключевых приоритетов бренда.

Кроме того, Parimatch является меценатом спорта в Беларуси. Задействуя возможности глобальных и локальных партнерств, компания поддерживает социальные спортивные проекты, участвует в развитии спортивной индустрии, способствует продвижению талантливых спортсменов, – прокомментировала глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова.

Следование принципам стратегии устойчивого развития, бережливое производство и осознанное потребление, системная поддержка спорта, этичное рыночное поведение и активная социальная позиция, развитие партнерских отношений с государством, легальными операторами азартных игр и обществом – все это было учтено при рассмотрении заявления о присоединении к Глобальному договору ООН.

– Сеть Глобального договора ООН – это крупнейшая в мире инициатива, объединяющая ответственный бизнес. Чем больше участников Сети, тем больше устойчивых практик, и, следовательно, жить в нашем мире становится лучше сегодня и завтра. В Беларуси пока все еще не так много компаний, которые целенаправленно и систематично прилагают усилия к достижению устойчивости в своей деятельности, – речь идет одновременно об экономической, экологической и социальной устойчивости. В этой связи мы рады присоединению к Сети компании Parimatch и с удовольствием отмечаем те усилия, которые она прилагает для развития устойчивых практик своего бизнеса. Возможно, новые инициативы потребуют дополнительных человеческих, временных и финансовых ресурсов, ведь речь может идти о трансформации всех бизнес-процессов. Тем не менее в конечном итоге все инвестиции вернутся сторицей, – отметил Максим Подберезкин, исполнительный директор Сети Глобального договора ООН в Беларуси.

В интересах устойчивого развития компания Parimatch сосредоточится на пяти целях (из 17-ти Sustainable Development Goals Глобального договора ООН), сформированных по результатам опроса стейкхолдеров: хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, достойная работа и экономический рост, борьба с изменениями климата, партнерство в интересах устойчивого развития.

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