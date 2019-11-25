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25 ноября 2019, 09:00

"Парк Челюскинцев": детский сад из Японии и акция на квартиры

В домах №1 и №2 премиального жилого комплекса "Парк Челюскинцев" в эти дни – акция на продажу квартир по беспрецедентно выгодной цене. И у тех, кто мечтал о жилье в центре столицы у границ огромного парка, это предложение вызвало огромный интерес. Тем более, что именно сейчас "Парк Челюскинцев" подарил стране сногсшибательную новость: здесь собираются построить лучший детский сад Европы!

По приглашению компании "Дана Холдингз" Минск посетил знаменитый японский архитектор Такахару Тезука – сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета, который читал лекции в ведущих университетах мира. Г-н Тезука получил интересное деловое предложение – спроектировать детский сад в комплексе "Парк Челюскинцев". Такахару Тезука - пожалуй, самый авторитетный международный специалист по проектированию зданий под детские учреждения.

Такахару Тезука, сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета
Такахару Тезука, сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета

Его детский сад "Фудзи" в Татикаве был признан ЮНЕСКО лучшим детским садом в мире. Гуру архитектуры, который, к слову, высоко оценил уровень проектов, реализуемых в Минске девелопером, предложением заинтересовался. И даже провел лекцию для проектировщиков компании, пообещав в следующий приезд встретиться со студентами архитектурного факультета Белорусского национального технического университета.

Такахару Тезука получил от известного застройщика компании "Дана Холдингз" деловое предложение – спроектировать детский сад в комплексе "Парк Челюскинцев"
Такахару Тезука получил от известного застройщика компании "Дана Холдингз" деловое предложение – спроектировать детский сад в комплексе "Парк Челюскинцев"

Согласитесь, еще одна весомая "фишка" для премиального комплекса "Парк Челюскинцев" – получить в своем составе детский сад, которому нет равных в Европе!

В составе премиального комплекса "Парк Челюскинцев" будет детский сад, которому нет равных в Европе!
В составе премиального комплекса "Парк Челюскинцев" будет детский сад, которому нет равных в Европе!

А главный аргумент в пользу комплекса "Парк Челюскинцев" – все же его соседство с безбрежным зеленым массивом парка и Ботанического сада. Это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников. Это свежий воздух и пение птиц, это прогулки по тенистым аллеям и общение с забавными белками буквально во дворе своего дома! Это жизнь в центре города - но с уютом загородного поселка!

Главный аргумент в пользу комплекса "Парк Челюскинцев" – соседство с безбрежным зеленым массивом парка и Ботанического сада
Главный аргумент в пользу комплекса "Парк Челюскинцев" – соседство с безбрежным зеленым массивом парка и Ботанического сада

При этом все нужное для активной городской жизни – буквально в шаговой доступности. Две станции метро и главная магистраль столицы - проспект Независимости. А еще – школы и поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк.

Все дома комплекса "Парк Челюскинцев" – это жилье комфорт-класса, в котором есть все, что требуют современные стандарты городского домостроения.

Квартиры свободной планировки - это реализация именно ваших желаний по обустройству своего жилья. И количество комнат, и их размер хозяева определяют сами!

Панорамное остекление с золотистой тонировкой - это солнечный свет и воздух во всех квартирах.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями
Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Скоростные бесшумные лифты OTIS – это мгновенный подъем на самый высокий этаж.

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

Дизайнерские лобби – это "лицо" всего дома. Входить в здание с такой парадной приятно всем – и жителям, и их гостям. Стойка консьержа, зона встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столиком для малыша и местом, где можно помыть лапы домашним животным, байк-бокс, где можно оставить детскую коляску или велосипед – это особый уровень комфорта.

Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой
Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой

Безбарьерная среда – для комфорта мам с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями на входе в дома предусмотрены удобные пандусы и подъемные механизмы.

Безопасность и спокойствие – это новейшая система видеонаблюдения и закрытая огороженная территория, на которой предусмотрены удобные парковочные места.

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения
Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения

Широкие бизнес-возможности – ведь на первых этажах жилого комплекса расположатся коммерческие помещения для будущих кафе, салонов красоты, магазинов и других объектов сферы услуг.

На первых этажах жилого комплекса расположатся коммерческие помещения
На первых этажах жилого комплекса расположатся коммерческие помещения

И весь этот набор достоинств жилого комплекса "Парк Челюскинцев" сегодня можно приобрести по акции!

Покупателям доступны различные варианты финансирования покупки:

– только до конца года можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на срок до 4 лет. При уплате 30% от стоимости квартиры оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно!

выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

существенные скидки – для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами

Все подробности акции - в отделе продаж застройщика "Дана Холдингз". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

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