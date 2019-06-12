"Парк Челюскинцев": комфорт центра и прохлада лесной опушки

Стать обладателем престижного жилья в столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – эта мечта сегодня стала реальной возможностью. Ведь теперь многие из тех, перед кем остро стоит квартирный вопрос, смогут воспользоваться новым уникальным предложением – рассрочкой до 4-х лет от застройщика, компании "Дана Холдингз".

Для оформления покупки в рассрочку достаточно только предъявить паспорт и оплатить от 30% стоимости выбранной квартиры. Но если это условие кажется невыполнимым, то, для того чтобы оплатить первый взнос, можно воспользоваться предложениями партнерской программы ОАО "БНБ-Банк" и на сумму до 30 000 рублей получить кредит без залога, без поручителей и без справки о доходах. Быстро, просто и доступно!

Как рассказал вице-президент "Дана Холдингз" Вибор Мулич, крупнейший застройщик страны постоянно ищет возможности сделать покупку собственной квартиры доступной для большинства населения.

Вице-президент "Дана Холдингз" Вибор Мулич

– С этой целью наша компания и сама инвестирует в строительство жилья огромные деньги, и привлекает партнеров для реализации надежных и выгодных кредитных программ для населения. Некоторые из наших продуктов уникальны даже для развитых европейских стран, а белорусские покупатели уже могут воспользоваться этими предложениями. Как показывает практика, рассрочка очень интересует тех людей, кто имеет стабильный доход, но по определенным причинам не может уплатить сразу большую сумму за квартиру или не имеет возможности ждать, пока необходимые средства удастся скопить. Для них беспроцентная рассрочка оказывается самым удобным и выгодным способом приобретения жилья, – подчеркнул Вибор Мулич.

Актуальность предложения от "Дана Холдингз" особенно очевидна нынешним летом. Ведь глобальное потепление – отнюдь не выдумка. С каждым годом лето в Минске становится все жарче, солнце – агрессивнее, а редкие дожди не успевают смывать с города пыль. Наверное, в такие дни каждый мечтает о жилье, которое позволило бы сочетать комфорт и удобство центра города с прохладой и чистотой лесной опушки. Но разве подобное возможно?

Вполне! И у этого места на карте Минска есть вполне конкретное название – жилой комплекс "Парк Челюскинцев". Расположенный на пересечении проспекта Независимости и улицы А. Макаенка, этот уникальный комплекс способен удовлетворить как запросы заядлых урбанистов, так и требования преданных любителей жизни на природе. А главное – он может стать реальным воплощением мечты каждого из нас!

Вам нравится центр города? Так куда уж центральнее – комплекс "Парк Челюскинцев" строится вдоль проспекта Независимости, бережно сохраняя в современном прочтении архитектурную стилистику главной транспортной артерии столицы. Пожалуй, это единственное жилое здание в Минске, которое возводится с видом на проспект!

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"

Кто-то считает, что самое главное в городской жизни – транспортное обеспечение? Что ж, в непосредственной близости от комплекса сразу две станции по первой линии метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская". Здесь же несколько остановок различных маршрутов наземного городского транспорта, не говоря о широком проспекте Независимости и реконструированной улице А. Макаенка.

Вы согласны, что после напряженного рабочего дня хочется, чтобы глаза любовались зеленью, а душа отдыхала в тени и прохладе старого леса? Комплекс не зря получил свое название – он расположен буквально у границ самой знаменитой зеленой зоны Минска, парка Челюскинцев и Центрального ботанического сада Национальной академии наук. Вместе – это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, больше, чем знаменитый Гайд парк Лондона, и в шесть раз больше Люксембургского сада в Париже! Так что пение птиц на рассвете, вливающееся в раскрытое окно с первыми лучами солнца, жителям здесь гарантировано.

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" дарит своим жильцам невероятное ощущение близости к природе

Возможно, вы – заботливые родители, и хотите, чтобы детский сад был как можно ближе к дому? В этом комплексе детский сад не просто близок – он встроен в здание. Это уникальное для Минска решение – двухэтажный детский сад на 90 мест с подсобными помещениями на "минус первом" этаже органически вписан в архитектурное решение дома, а безопасная прогулочная зона на улице имеет собственное надежное ограждение и отличное игровое оборудование.

Мечта заботливых родителей – детский сад как можно ближе к дому

С детьми здесь жить вообще очень удобно. Можно сказать, во дворе комплекса – главный вокзал Детской железной дороги, одного из самых любимых ребятами всей страны развлечений! В парке за забором – целый городок аттракционов, как для детей, так и для взрослых. А еще многочисленные дорожки, по которым так здорово гонять на велосипеде или, когда придет зима, – на лыжах.

Главный вокзал Детской железной дороги практически во дворе комплекса

Парк Челюскинцев – целый городок аттракционов, как для детей, так и для взрослых

В красивых лобби с консьержами оборудованы санитарные комнаты с пеленальными столиками, так что мамам, чтобы переодеть малыша на дневной прогулке, совсем не обязательно подниматься в квартиру.

Дизайнерское лобби в жилом комплексе "Парк Челюскинцев"

Игровые площадки со специальным "противотравмовым" покрытием на придомовой территории разрабатывались немецкими специалистами и оснащаются оборудованием, произведенным в Германии.

Да и в целом безопасность обеспечивается на высоком уровне – территория комплекса огорожена и оснащена системами охраны и видеонаблюдения.

Территория комплекса огорожена и оснащена системами охраны и видеонаблюдения

Кстати, даже про домашних питомцев здесь забота – на высшем уровне. В лобби предусмотрено место для мытья лап, ведь зачем ненастным днем тащить в квартиру песок и грязь, заодно вымазывая и пол в местах общего пользования?

Не исключено, что ваша семья – приверженцы здорового образа жизни? Что ж, комплекс "Парк Челюскинцев" – это попадание в "десяточку"! И не только благодаря непосредственно парку, в котором так удобно совершать утренние пробежки. У каждого подъезда оборудованы специальные места для стоянки велосипедов, так что тащить каждый раз "двухколесного коня" наверх не придется. А еще буквально в шаговой доступности водно-спортивный комплекс с дорожками 50-метрового бассейна, прыжковым и детским бассейном, аквапарк "Фристайл", футбольные поля, теннисные корты… В общем, для занятий физкультурой и спортом здесь есть все возможности, и даже больше!

СОК "Олимпийский" - каждый сможет найти себе здесь занятие по душе

А еще в шаговой доступности расположены городская поликлиника и центр медицинской реабилитации и бальнеологического лечения.

Согласитесь, в таком потрясающем месте и с такими весомыми преимуществами и само здание должно быть особенным! Не прибегая к громким эпитетам "элитный" или "эксклюзивный", просто расскажем, что же конкретно приобретает в комплексе "Парк Челюскинцев" покупатель квартиры.

Каждой детали при проектировании комплекса уделялось особое внимание. В подъездах – современный дизайн и просторные вестибюли, стойки консьержей, зоны встречи гостей, бесшумные импортные скоростные лифты и домофонные системы последнего поколения. Все подъезды, кроме того, где расположен детский сад, – сквозные, имеющие два выхода на разные стороны здания. На первом этаже – помещения для объектов социальной инфраструктуры. Здесь будут открыты магазины, салоны красоты, кабинеты стоматологии, туристические агентства – все то, что нужно для удобной и комфортной жизни будущих жильцов.

Комплекс состоит из 13 секций переменной этажности – от 9 до 15 этажей. На каждом этаже – от 3 до 5 квартир, а всего в комплексе 555 апартаментов площадью от 30 до 100 квадратных метров.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Все квартиры свободной планировки – это более 15 уникальных типов квартир на любой вкус. Установлены панорамные тонированные под бронзу окна.

Приятное дополнение – комплекс "Парк Челюскинцев" имеет оборудованную эксплуатируемую кровлю. Здесь будут лавочки и деревья в кадках, зона барбекю, места для отдыха, и доступ сюда будет открыт для всех жителей дома.

Приятное дополнение – комплекс "Парк Челюскинцев" имеет оборудованную эксплуатируемую кровлю

Въезд на огороженную территорию со шлагбаумами - со стороны проспекта Независимости и от жилого комплекса Vogue. Под зданиями расположен теплый паркинг для автомобилей на 190 мест, и спуститься сюда на лифте можно прямо от двери квартиры. Кроме того, еще парковочные места расположены на закрытой территории комплекса, а дополнительные гостевые места для парковки автомобилей организуются вдоль проспекта.

В общем, без преувеличения, комплекс "Парк Челюскинцев" возводится таким, каким и должно быть жилье 21 века в современной европейской столице. Завершение строительства запланировано уже в следующем, 2020 году.

Самое удивительное, что это уникальное предложение – не эксклюзив для избранных. Ведь стать обладателем квартиры здесь действительно есть возможность у многих. Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе "Парк Челюскинцев" можно узнать на сайте bir.by или в отделе продаж на улице Мстиславца, 9 (Dana Center, 1 этаж), телефон + 375 17 269 32 90.

Возвращаясь жарким летним вечером с работы домой, оцените, соответствует ли ваше нынешнее жилье тем мечтам, которые вас посещают. И вспомните шум сосен и берез парка Челюскинцев…

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