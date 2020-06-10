"Парк Челюскинцев": квартиры без ожидания! В престижном комплексе раскупается новый полностью готовый дом!

В жару в городе особенно ценишь прохладу парков и скверов. Под сенью деревьев и дышится легче, и жизнь прекрасней! Так хочется, выйдя из подъезда, оказаться не на раскаленном асфальте, а в тени высоких сосен и берез. Например, в парке Челюскинцев. Но разве это возможно? Вполне! Если приобрести квартиру в самом экологичном столичном комплексе "Парк Челюскинцев". И заселение не займет много времени –новый дом комплекса №7 сдан в эксплуатацию и полностью готов к приему своих жителей!

Преимущества покупки квартиры в готовом доме долго объяснять не нужно. Ты можешь осмотреть свое будущее жилье, потрогать его, что называется, собственными руками, взглянуть, какой вид открывается из окон. А совершив покупку – тут же получить ключи и приступить к ремонту. Никаких тревог, никакого ожидания!

Плюс две станции метро по соседству, два детских сада – прямо в комплексе, паркинг на первом этаже… Это жилье европейского уровня комфорта!

И не удивительно поэтому, что 70% квартир в доме №7 куплены или забронированы буквально за две недели со старта продаж!

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич объясняет, почему покупатели с таким нетерпением ожидали возможности приобрести квартиры именно здесь.

– Новый дом расположен в очень красивом месте, у самых границ парка. Вид из его окон – просто фантастический. Наши клиенты постоянно спрашивали, когда начнутся продажи. И мы постарались быстрее сдать именно этот дом, построив его полностью на собственные средства. В целом комплекс "Парк Челюскинцев" близится к завершению – он будет полностью построен уже в следующем году, – подчеркнул Вибор Мулич.

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич

На старте продаж установлены самые привлекательные цены! Хотите убедиться в этом – просто откройте сайт застройщика! Нет сомнения, что вам понравится – и квартиру сразу забронируете!

Тем более, что у дома №7 есть ряд неоспоримых преимуществ!

Прежде всего, повторимся, дом полностью готов! Это очень важный фактор для требовательного покупателя.

У дома идеальная локация. Он расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк – просто под окнами! И буквально у подъезда – вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев, расположенную параллельно проспекту Независимости.

Дом №7

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса

Все дома комплекса "Парк Челюскинцев", выстроившиеся вдоль парковой зоны – европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются самые современные архитектурные решения.

В этих домах по 25 этажей. Но у каждого есть свои особенности.

Все квартиры в доме №7 – свободной планировки. Всего их 239 – 9 на втором этаже, по 10 – на всех остальных. Квартиры трех типов. Площадь однокомнатных – 38-39 метров, двухкомнатных – 48-49 метров, трехкомнатных – 77-78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,70. При этом важно, что открытое пространство квартиры позволяет покупателям реализовать любую дизайнерскую идею. Можно самостоятельно выбрать количество и расположение комнат и их размер, при этом в каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия.

В прекрасной инсоляции – важная особенность нового дома! Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство. Воздушность и легкость будут характеризовать интерьеры этих квартир, в каком бы стиле их не оформили.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это – иметь собственную уличную приватную зону в таком чудесном месте!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

Три скоростных бесшумных лифта OTIS – это надежность и комфорт, на каком бы этаже вы ни предпочли жить. И при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам – ни шума, ни вибраций жильцы не почувствуют!

Скоростные бесшумные лифты OTIS

В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, – много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната – очень удобно!

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

А первый этаж – это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

Вся территория дома оборудована камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности жильцов.

По сути, в одном доме объединены все атрибуты жилья европейского уровня – от охраняемого паркинга до консьержа и террас!

И при – просто фантастическое расположение! Не грех повторить об этом, ведь комплекс "Парк Челюскинцев" уникален! Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Здесь произрастает более 15 тысяч растений. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться под сенью сосновых крон или по березовым аллеям парка. Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога. Даже для людей в возрасте здесь настоящий рай – свежий воздух и тишь парковых аллей. И даже шахматный городок под соснами, где круглый год не стихают азартные сражения!

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Все очарование уникального природного уголка Минска – в самом центре города! Ведь рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Даже до знаменитого Комаровского рынка можно пешком прогуляться. Или съездить на велосипеде – велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом с комплексом – через парк – расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Не стоит забывать и об эксклюзивности комплекса "Парк Челюскинцев". По планам развития Минска в этом районе новых площадок для строительства жилья уже не появится. Именно поэтому продажа квартир в этом месте – это последняя возможность поселиться здесь в новостройке! Полная сдача комплекса произойдет уже в следующем году.

Екатерина Белякова выбрала квартиру с террасой. И уже представляет, как и что на ней расставит!

– Хочу поставить здесь цветочные горшки, столик кофейный со стульчиками красивыми, может быть, тренажер-элипс или беговую дорожку, – говорит покупательница. – Здесь очень удачное расположение, солнечная сторона, рядом лес – птички, свежий воздух. Мне кажется, нигде в Минске такого места нет!

Екатерина Белякова

У Екатерины есть большой опыт приобретения недвижимости, поэтому квартиру она выбирала долго и тщательно.

– Я уже знала, какие мне нужны параметры жилья, его месторасположение, удобные транспортные развязки, развитость инфраструктуры. Очень хорошо, что рядом есть детский садик, который скоро откроют, парковка под домом на первом уровне, много парковочных мест и на стоянках комплекса, а в наше время это очень актуально. А в целом мне важен комфорт и уют моего жилья. И из всех вариантов этот – самый лучший! "Парк Челюскинцев" – это лес, тишина, внешняя привлекательность домов комплекса. Здесь есть все, что нужно! – считает Екатерина.

Оказалось, что покупательница работает в строительном бизнесе:

– Поэтому я разбираюсь в этой сфере. Качество в этом комплексе очень хорошее – стеклопакеты, например, или плитка отличные. Видно, что все сделано на совесть! Очень мало застройщиков, которые могут предложить по хорошей цене достойное качество!

Что ж, профессиональный взгляд!

Готовые квартиры можно также приобрести в многофункциональном комплексе "Маяк Минска". В домах комфорт-класса "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль" ремонт можно начинать хоть на следующий день после покупки!

Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"

Санитарная комната с пеленальным столиком

Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Дизайнерское лобби

Скоростные бесшумные лифты OTIS

При покупке квартиры в новом готовом доме №7 комплекса "Парк Челюскинцев" и готовых квартирах в домах комплекса "Маяк Минска" можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%. Предложение действительно уникально, тем более что большинство банков пока приостановили кредитование жилищного строительства. Согласитесь, очень удобный вариант для всех, кому не хватает части средств для покупки нового престижного жилья в самом центре столицы!

А еще при покупке квартир в комплексах "Мак Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев, при этом первоначальный взнос – всего от 30%.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит существенную сумму – 4000 рублей независимо от площади приобретаемой квартиры! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

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Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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