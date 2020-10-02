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02 октября 2020, 09:00

"Парк Челюскинцев": квартиры с террасами и паркингом! Кредит на 20 лет в рублях всего от 4,99% годовых!

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"
Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"

Октябрь – время ярких осенних красок! Прогуляться по парковым аллеям или по набережной реки под шелест падающих листьев, насладиться нежной красотой природы и свежим осенним воздухом... И все это рядом со своим домом, практически в центре Минска, у метро и главного проспекта столицы. Это реально – благодаря уникальным комплексам "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"!

Приезжайте, чтобы лично оценить все преимущества! Выбирайте свою готовую квартиру с лучшим видом из окна, делайте ремонт своей мечты – и готовьтесь к новоселью! Мечты должны сбываться!

Нет всей необходимой суммы? Воспользуйтесь партнерским кредитом Белинвестбанка для покупки квартиры в белорусских рублях:

· Максимальный срок – до 20 лет.

· В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

· Доля участия собственными средствами – всего от 10%.

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Также действует акция для владельцев банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" – при покупке квартиры можно дополнительно сэкономить 1 000 рублей!

Уникальное предложение – квартиры в полностью готовом доме №7 комплекса "Парк Челюскинцев". Расположение в центре Минска сразу у двух станций метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская". Вход в самый большой и красивый парк столицы прямо у подъезда. На территории комплекса – детский сад, спортивные и детские площадки, автостоянки и паркинги. Плюсов очень много!

Цена тоже очень выгодная – от 3 200 рублей за метр. Поторопитесь – квартиры в новостройке с таким счастливым числом раскупаются очень быстро! Приезжайте в полностью готовый дом №7 на улице Макаенка, 12Л, чтобы выбрать свою квартиру с идеальным видом из окна.

Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!
Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!

Визит не нужно согласовывать заранее: приехать можно в любой удобный вам день – с 9 утра до 19 вечера, без обеда и выходных. Администратор по показу объектов, который находится на ресепшн дома №7, проведет для вас ознакомительную экскурсию: покажет лобби, квартиры и ответит на вопросы.

Фото: Ирина Сыровежкина, участница конкурса "Моя Dana"
Фото: Ирина Сыровежкина, участница конкурса "Моя Dana"

На территории комплекса – все нужное, включая детский сад, спортивные и детские площадки
На территории комплекса – все нужное, включая детский сад, спортивные и детские площадки

Находитесь в другом городе или стране? Оценить красоту и уникальное расположение комплекса "Парк Челюскинцев" можно и в режиме онлайн – благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Кстати, на сайте bir.by можно сразу забронировать подходящую вам по цене, площади и расположению квартиру в доме №7 – и по акции от застройщика при покупке вы получите скидку от 4 000 до 10 000 рублей!

Добро пожаловать в уютный и светлый дом №7!

Все квартиры в доме – свободной планировки. Это открывает практически безграничное пространство для реализации ваших дизайнерских идей. Площадь квартир – от 38 до 79 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,7 метра.

Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9 утра до 19 вечера
Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9 утра до 19 вечера

Из больших панорамных окон и остекленных лоджий с красивой бронзовой тонировкой открывается потрясающий вид. Чтобы насладиться свежим воздухом и пением птиц, даже не обязательно покидать квартиру.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

На втором этаже в квартирах есть еще и приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса – далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности.

Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!
Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже дома №7, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

Три лифта OTIS быстро и бесшумно домчат на любой из 25 этажей.

На втором этаже в просторном и светлом лобби, оформленном в эко-стиле, находится стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в эко-стиле – проведет по дому и покажет квартиры
Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в эко-стиле – проведет по дому и покажет квартиры

Первый этаж дома – это открытый гараж-стоянка с кладовыми местами для хранения
Первый этаж дома – это открытый гараж-стоянка с кладовыми местами для хранения

Первый этаж дома №7 – это открытый гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с кладовыми местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны. Выбрать и забронировать подходящий вариант можно на сайте застройщика bir.by.

А по соседству, на улице Макаенка, в этом году будет сдан в эксплуатацию еще один важный объект – торговый центр с паркингом на 999 автомобилей, где уже можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей. Выбирайте и бронируйте на сайте bir.by.

В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей
В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей

Комплекс "Парк Челюскинцев" строится в самом центре города, у проспекта Независимости. Рядом – две станции метро и вся городская инфраструктура: школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого подъезда!

И в то же время рядом – великолепный парк и Ботанический сад. Вместе – это более 170 гектаров лесного массива. Гораздо больше Гайд-парка в Лондоне и Люксембургского сада в Париже!

Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже
Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Поблизости расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой.

В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" есть все возможности!

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

И не забудьте после "Парка Челюскинцев" заглянуть в уже полностью готовый комплекс "Маяк Минска", который находится всего в одной остановке отсюда – у станции метро "Восток" и Национальной библиотеки. Можно даже дойти пешком вдоль проспекта Независимости!

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"
Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"<br> Жилой комплекс "Маяк Минска" – это настоящий "город в городе". Яркий, современный, динамичный!
Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"
Жилой комплекс "Маяк Минска" – это настоящий "город в городе". Яркий, современный, динамичный!

Комплекс "Маяк Минска" построен по принципу "город в городе". Все необходимое для комфортной жизни находится рядом: современная школа, детский сад, поликлиника, медицинские центры, кафе, магазины, фитнес-клубы и салоны красоты. А также офисное здание Dana Center и крупнейший торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Во дворах домов – детские и спортивные площадки
Во дворах домов – детские и спортивные площадки

Прямо у домов "Гоген" и "Рафаэль" – уже готовый детский сад
Прямо у домов "Гоген" и "Рафаэль" – уже готовый детский сад

Рядом расположена современная школа
Рядом расположена современная школа

Во дворах домов – современные и безопасные детские и спортивные площадки, оборудованные тренажерами и "городками". А красивейший бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец" уже стали столичными достопримечательностями!

В готовых домах "Рафаэль" и "Гоген" остались последние квартиры!
В готовых домах "Рафаэль" и "Гоген" остались последние квартиры!

Заглянуть в "Маяк Минска" стоит сразу по многим причинам. Во-первых, чтобы насладиться прогулкой вдоль набережной Слепянской водной системы. Во-вторых, чтобы почувствовать себя настоящим жителем комплекса, заглянув в дома "Гоген" и "Рафаэль", где еще можно купить квартиры!

Кстати, в комплексе "Маяк Минска" вы также можете выбрать коммерческое помещение для своего успешного бизнеса!

Красивейший пешеходный бульвар Пикассо
Красивейший пешеходный бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"
Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

Ночной вид комплекса "Маяк Минска" завораживает!
Ночной вид комплекса "Маяк Минска" завораживает!

И еще одна важная причина заглянуть в "Маяк Минска" на выходных – это красивейший бульвар Пикассо и торгово-развлекательный центр Dana Mall, где кроме магазинов известных брендов находится огромный фуд-корт и ультрасовременный кинотеатр, а также удобный паркинг.

В выходные дни здесь можно особенно интересно провести время благодаря различным мероприятиям, которые застройщик организует для детей и взрослых. Например, именно в ТРЦ Dana Mall впервые в Беларуси был представлен гоночный болид легендарной "Формулы-1". Эту возможность предоставил бренд VELO в рамках сотрудничества со знаменитой британской гоночной командой McLaren Racing.

Крупнейший ТРЦ Dana Mall – это интересные предложения, популярные бренды и выгодные скидки!
Крупнейший ТРЦ Dana Mall – это интересные предложения, популярные бренды и выгодные скидки!

С 25 по 27 сентября в ТРЦ Dana Mall можно было не только увидеть болид и сфотографироваться с ним, но и выиграть фирменные призы от брендов VELO и McLaren Racing, приняв участие в конкурсах и активациях. У поклонников "Формулы-1" была возможность почувствовать себя настоящими комментаторами королевских гонок F1, принять участие в квизе, а также испытать себя в соревнованиях нейрогонок, в которых необходимо управлять машинками силой мысли.

И, конечно, Dana Mall – это место лучших покупок, которые теперь стали еще выгодней благодаря бонусной карте DanaCard. Оформляйте карту прямо в торговом центре – в отделении БПС-Сбербанка – и получайте при покупках бонусы и скидки!

Крупнейший ТРЦ Dana Mall – это интересные предложения, популярные бренды и выгодные скидки!
Крупнейший ТРЦ Dana Mall – это интересные предложения, популярные бренды и выгодные скидки!

Кстати, прямо у центрального входа в Dana Mall также находится офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". График работы: ежедневно с 9.00 до 22.00.

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