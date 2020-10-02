"Парк Челюскинцев": квартиры с террасами и паркингом! Кредит на 20 лет в рублях всего от 4,99% годовых!

Октябрь – время ярких осенних красок! Прогуляться по парковым аллеям или по набережной реки под шелест падающих листьев, насладиться нежной красотой природы и свежим осенним воздухом... И все это рядом со своим домом, практически в центре Минска, у метро и главного проспекта столицы. Это реально – благодаря уникальным комплексам "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"!

Приезжайте, чтобы лично оценить все преимущества! Выбирайте свою готовую квартиру с лучшим видом из окна, делайте ремонт своей мечты – и готовьтесь к новоселью! Мечты должны сбываться!

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Уникальное предложение – квартиры в полностью готовом доме №7 комплекса "Парк Челюскинцев". Расположение в центре Минска сразу у двух станций метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская". Вход в самый большой и красивый парк столицы прямо у подъезда. На территории комплекса – детский сад, спортивные и детские площадки, автостоянки и паркинги. Плюсов очень много!

Цена тоже очень выгодная – от 3 200 рублей за метр. Поторопитесь – квартиры в новостройке с таким счастливым числом раскупаются очень быстро! Приезжайте в полностью готовый дом №7 на улице Макаенка, 12Л, чтобы выбрать свою квартиру с идеальным видом из окна.

Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!

Визит не нужно согласовывать заранее: приехать можно в любой удобный вам день – с 9 утра до 19 вечера, без обеда и выходных. Администратор по показу объектов, который находится на ресепшн дома №7, проведет для вас ознакомительную экскурсию: покажет лобби, квартиры и ответит на вопросы.

Фото: Ирина Сыровежкина, участница конкурса "Моя Dana"

На территории комплекса – все нужное, включая детский сад, спортивные и детские площадки

Находитесь в другом городе или стране? Оценить красоту и уникальное расположение комплекса "Парк Челюскинцев" можно и в режиме онлайн – благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Кстати, на сайте bir.by можно сразу забронировать подходящую вам по цене, площади и расположению квартиру в доме №7 – и по акции от застройщика при покупке вы получите скидку от 4 000 до 10 000 рублей!

Добро пожаловать в уютный и светлый дом №7!

Все квартиры в доме – свободной планировки. Это открывает практически безграничное пространство для реализации ваших дизайнерских идей. Площадь квартир – от 38 до 79 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,7 метра.

Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9 утра до 19 вечера

Из больших панорамных окон и остекленных лоджий с красивой бронзовой тонировкой открывается потрясающий вид. Чтобы насладиться свежим воздухом и пением птиц, даже не обязательно покидать квартиру.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

На втором этаже в квартирах есть еще и приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса – далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности.

Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже дома №7, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

Три лифта OTIS быстро и бесшумно домчат на любой из 25 этажей.

На втором этаже в просторном и светлом лобби, оформленном в эко-стиле, находится стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в эко-стиле – проведет по дому и покажет квартиры

Первый этаж дома – это открытый гараж-стоянка с кладовыми местами для хранения

Первый этаж дома №7 – это открытый гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с кладовыми местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны. Выбрать и забронировать подходящий вариант можно на сайте застройщика bir.by.

А по соседству, на улице Макаенка, в этом году будет сдан в эксплуатацию еще один важный объект – торговый центр с паркингом на 999 автомобилей, где уже можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей. Выбирайте и бронируйте на сайте bir.by.

В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей

Комплекс "Парк Челюскинцев" строится в самом центре города, у проспекта Независимости. Рядом – две станции метро и вся городская инфраструктура: школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого подъезда!

И в то же время рядом – великолепный парк и Ботанический сад. Вместе – это более 170 гектаров лесного массива. Гораздо больше Гайд-парка в Лондоне и Люксембургского сада в Париже!

Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Поблизости расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой.

В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" есть все возможности!

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

И не забудьте после "Парка Челюскинцев" заглянуть в уже полностью готовый комплекс "Маяк Минска", который находится всего в одной остановке отсюда – у станции метро "Восток" и Национальной библиотеки. Можно даже дойти пешком вдоль проспекта Независимости!

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"

Жилой комплекс "Маяк Минска" – это настоящий "город в городе". Яркий, современный, динамичный!

Комплекс "Маяк Минска" построен по принципу "город в городе". Все необходимое для комфортной жизни находится рядом: современная школа, детский сад, поликлиника, медицинские центры, кафе, магазины, фитнес-клубы и салоны красоты. А также офисное здание Dana Center и крупнейший торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Во дворах домов – детские и спортивные площадки

Прямо у домов "Гоген" и "Рафаэль" – уже готовый детский сад

Рядом расположена современная школа

Во дворах домов – современные и безопасные детские и спортивные площадки, оборудованные тренажерами и "городками". А красивейший бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец" уже стали столичными достопримечательностями!

В готовых домах "Рафаэль" и "Гоген" остались последние квартиры!

Заглянуть в "Маяк Минска" стоит сразу по многим причинам. Во-первых, чтобы насладиться прогулкой вдоль набережной Слепянской водной системы. Во-вторых, чтобы почувствовать себя настоящим жителем комплекса, заглянув в дома "Гоген" и "Рафаэль", где еще можно купить квартиры!

Кстати, в комплексе "Маяк Минска" вы также можете выбрать коммерческое помещение для своего успешного бизнеса!

Красивейший пешеходный бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

Ночной вид комплекса "Маяк Минска" завораживает!

И еще одна важная причина заглянуть в "Маяк Минска" на выходных – это красивейший бульвар Пикассо и торгово-развлекательный центр Dana Mall, где кроме магазинов известных брендов находится огромный фуд-корт и ультрасовременный кинотеатр, а также удобный паркинг.

В выходные дни здесь можно особенно интересно провести время благодаря различным мероприятиям, которые застройщик организует для детей и взрослых. Например, именно в ТРЦ Dana Mall впервые в Беларуси был представлен гоночный болид легендарной "Формулы-1". Эту возможность предоставил бренд VELO в рамках сотрудничества со знаменитой британской гоночной командой McLaren Racing.

Крупнейший ТРЦ Dana Mall – это интересные предложения, популярные бренды и выгодные скидки!

С 25 по 27 сентября в ТРЦ Dana Mall можно было не только увидеть болид и сфотографироваться с ним, но и выиграть фирменные призы от брендов VELO и McLaren Racing, приняв участие в конкурсах и активациях. У поклонников "Формулы-1" была возможность почувствовать себя настоящими комментаторами королевских гонок F1, принять участие в квизе, а также испытать себя в соревнованиях нейрогонок, в которых необходимо управлять машинками силой мысли.

И, конечно, Dana Mall – это место лучших покупок, которые теперь стали еще выгодней благодаря бонусной карте DanaCard. Оформляйте карту прямо в торговом центре – в отделении БПС-Сбербанка – и получайте при покупках бонусы и скидки!

Крупнейший ТРЦ Dana Mall – это интересные предложения, популярные бренды и выгодные скидки!

Кстати, прямо у центрального входа в Dana Mall также находится офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". График работы: ежедневно с 9.00 до 22.00.

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