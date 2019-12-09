"Парк Челюскинцев": новый уровень вашей жизни!

Волшебные дни перед Рождеством и Новым годом словно созданы для того, чтобы менять жизнь к лучшему. И первым шагом на пути к этому может стать покупка квартиры в жилом комплексе "Парк Челюскинцев". Только представьте, вы сможете каждое утро вдохновляться потрясающими рассветами, а вечером после работы дышать лесным воздухом всего в нескольких шагах у своего дома… И все это в центре Минска!
Во всем мире жилье, расположенное вблизи парков и скверов, считается элитным и ценится особенно высоко. И вы будете жить практически на территории одной из самых больших и красивых зеленых зон столицы! Жилой комплекс разместился вдоль границ парка Челюскинцев и Ботанического сада. Вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников.
Став жителем комплекса "Парк Челюскинцев", вы сможете в любой момент прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе. А на выходных отправиться на увлекательную экскурсию в Ботанический сад, который входит в число крупнейших в Европе. Здесь собрано более 15 000 наименований растений из разных уголков мира, включая самые экзотические, которые можно увидеть в оранжереях.
И при этом вы будете в центре Минска! Жилой комплекс расположен вдоль проспекта Независимости, рядом со станциями метро "Парк Челюскинцев" и "Московская", в значит, вы легко и быстро сможете добраться в любую точку города. В шаговой доступности будет все, что нужно: гимназии, школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А буквально по соседству – спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк.
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" – это современная недвижимость высокого уровня комфорта, при строительстве которой используется опыт ведущих международных специалистов. Например, детский сад в жилом комплексе предложено проектировать знаменитому японскому архитектору Такахару Тезука, сооснователю архитектурного бюро Tezuka Architects и профессору Токийского городского университета, который читал лекции в ведущих университетах мира.
Такахару Тезука является одним из самых авторитетных специалистов по проектированию детских садов и известен своей инновационной "модульной структурой". В детских учреждениях он считает ключевым требование организовать достаточно пространства для активного времяпровождения детей. Именно так спроектирован детский сад "Фудзи" в Татикаве, который был признан ЮНЕСКО лучшим детским садом в мире. Здесь большую часть времени малыши находятся в движении, что благотворно сказывается на их здоровье и развитии.
И, конечно, отдельно стоит сказать о преимуществах жилых домов комплекса "Парк Челюскинцев"! Все квартиры свободной планировки, что позволит вам реализовать любую дизайнерскую идею. При этом панорамное остекление с золотистым оттенком наполнит помещения солнечным светом и подарит ощущение воздушности и единения с природой. А скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят на нужный этаж.
Вместо тесного подъезда вы будете заходить в просторное дизайнерское лобби, где есть ресепшн с местом для консьержа и вестибюль с зоной отдыха, а также санитарная комната с пеленальным столиком. Здесь можно будет легко привести малыша в порядок после игры на детской площадке во дворе дома или прогулки в парке! Также предусмотрены специальные места для мытья лап домашних животных, чтобы в квартиру они зашли уже чистыми.
Входные группы домов оборудованы удобными пандусами для мам с колясками и подъемниками для людей с ограниченными физическими возможностями.
Престиж жилого комплекса "Парк Челюскинцев" подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит безопасность вашей семьи. Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места.
Кстати, на первых этажах домов расположатся многофункциональные коммерческие помещения. Так что вы можете стать владельцем не только престижного жилья, но и успешного бизнеса!
И что особенно важно, недвижимость в экологичном, престижном и комфортном жилом комплексе "Парк Челюскинцев" вполне доступна!
Во-первых, можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой на срок до 4 лет. Первый взнос – от 30% –можно оплатить с помощью партнерского банковского кредита, который оформляется прямо в офисе застройщика. Оставшуюся сумму вы сможете выплачивать ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Ни справки о доходах, ни поручителей не понадобится. Это предложение от застройщика действует до конца года.
Во-вторых, к услугам покупателей выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.
А если вы готовы выплатить сразу всю необходимую сумму, то сможете приобрести квартиру с существенной скидкой!
Все подробности – на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика "Дана Холдингз". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. Офис работает с 8.30 до 20.30 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".