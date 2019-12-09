"Парк Челюскинцев": новый уровень вашей жизни!

Волшебные дни перед Рождеством и Новым годом словно созданы для того, чтобы менять жизнь к лучшему. И первым шагом на пути к этому может стать покупка квартиры в жилом комплексе "Парк Челюскинцев". Только представьте, вы сможете каждое утро вдохновляться потрясающими рассветами, а вечером после работы дышать лесным воздухом всего в нескольких шагах у своего дома… И все это в центре Минска!

Во всем мире жилье, расположенное вблизи парков и скверов, считается элитным и ценится особенно высоко. И вы будете жить практически на территории одной из самых больших и красивых зеленых зон столицы! Жилой комплекс разместился вдоль границ парка Челюскинцев и Ботанического сада. Вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников.

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" расположен у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада

Став жителем комплекса "Парк Челюскинцев", вы сможете в любой момент прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе. А на выходных отправиться на увлекательную экскурсию в Ботанический сад, который входит в число крупнейших в Европе. Здесь собрано более 15 000 наименований растений из разных уголков мира, включая самые экзотические, которые можно увидеть в оранжереях.

Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – прекрасное место для прогулок

И при этом вы будете в центре Минска! Жилой комплекс расположен вдоль проспекта Независимости, рядом со станциями метро "Парк Челюскинцев" и "Московская", в значит, вы легко и быстро сможете добраться в любую точку города. В шаговой доступности будет все, что нужно: гимназии, школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А буквально по соседству – спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский"

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" – это современная недвижимость высокого уровня комфорта, при строительстве которой используется опыт ведущих международных специалистов. Например, детский сад в жилом комплексе предложено проектировать знаменитому японскому архитектору Такахару Тезука, сооснователю архитектурного бюро Tezuka Architects и профессору Токийского городского университета, который читал лекции в ведущих университетах мира.

Такахару Тезука, сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета

Такахару Тезука является одним из самых авторитетных специалистов по проектированию детских садов и известен своей инновационной "модульной структурой". В детских учреждениях он считает ключевым требование организовать достаточно пространства для активного времяпровождения детей. Именно так спроектирован детский сад "Фудзи" в Татикаве, который был признан ЮНЕСКО лучшим детским садом в мире. Здесь большую часть времени малыши находятся в движении, что благотворно сказывается на их здоровье и развитии.

И, конечно, отдельно стоит сказать о преимуществах жилых домов комплекса "Парк Челюскинцев"! Все квартиры свободной планировки, что позволит вам реализовать любую дизайнерскую идею. При этом панорамное остекление с золотистым оттенком наполнит помещения солнечным светом и подарит ощущение воздушности и единения с природой. А скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят на нужный этаж.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Вместо тесного подъезда вы будете заходить в просторное дизайнерское лобби, где есть ресепшн с местом для консьержа и вестибюль с зоной отдыха, а также санитарная комната с пеленальным столиком. Здесь можно будет легко привести малыша в порядок после игры на детской площадке во дворе дома или прогулки в парке! Также предусмотрены специальные места для мытья лап домашних животных, чтобы в квартиру они зашли уже чистыми.

Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой

Входные группы домов оборудованы удобными пандусами для мам с колясками и подъемниками для людей с ограниченными физическими возможностями.

Престиж жилого комплекса "Парк Челюскинцев" подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит безопасность вашей семьи. Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места.

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения

Кстати, на первых этажах домов расположатся многофункциональные коммерческие помещения. Так что вы можете стать владельцем не только престижного жилья, но и успешного бизнеса!

На первых этажах жилого комплекса расположатся коммерческие помещения

И что особенно важно, недвижимость в экологичном, престижном и комфортном жилом комплексе "Парк Челюскинцев" вполне доступна!

Во-первых, можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой на срок до 4 лет. Первый взнос – от 30% –можно оплатить с помощью партнерского банковского кредита, который оформляется прямо в офисе застройщика. Оставшуюся сумму вы сможете выплачивать ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Ни справки о доходах, ни поручителей не понадобится. Это предложение от застройщика действует до конца года.

Во-вторых, к услугам покупателей выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

А если вы готовы выплатить сразу всю необходимую сумму, то сможете приобрести квартиру с существенной скидкой!

Все подробности – на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика "Дана Холдингз". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. Офис работает с 8.30 до 20.30 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Размещение рекламы на БЕЛТА