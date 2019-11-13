"Парк Челюскинцев": престиж и комфорт в самом центре столицы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 13 ноября 2019
Минск Малооблачно +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:14 Чайник пылился на полке, а потом его продали за миллион фунтов Калейдоскоп
10:05 На Минской ТЭЦ-2 демонтируют одни из старейших паровых турбин энергосистемы Беларуси Регионы
10:00 Житель Китая 20 лет прожил с зубом в носу Калейдоскоп
09:58 "Минчанка-2" захватила лидерство в Молодежной лиге чемпионата России по волейболу Спорт
09:39 Главбух организации из Щучина заключила фиктивный договор подряда со своей дочерью Происшествия
09:23 Премьер-министр Великобритании направил войска на ликвидацию последствий наводнений В мире
09:15 Почти треть жителей Брестской области привилась от гриппа Регионы
09:14 В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,69% Политика
09:02 Воронюк: молодежь в парламенте - это политический тренд современности Общество
09:00 "Спорт-пари": джекпот "Спортлото 5 из 36" на сумму более Br84 тыс. разыгран! Общество
09:00 "Парк Челюскинцев": престиж и комфорт в самом центре столицы Общество
08:48 В столице Афганистана прогремел взрыв у здания МВД В мире
08:42 Спортивный комплекс с игровым залом и бассейном в Новогрудке сдадут весной 2020 года Регионы
08:33 Сборник произведений шведского поэта Вернера Аспенстрёма на белорусском языке презентуют в Минске Культура
08:20 Останки 147 красноармейцев перезахоронят в Ветковском районе Регионы
08:13 Около 2,6 тыс. новобранцев Брестской области осенью направят на службу в армии Регионы
08:10 Белорусская олимпийская чемпионка Надежда Скардино стала мамой Спорт
08:02 Курсанта года выберут в Могилевском институте МВД Регионы
07:58 Израиль нанес новые удары по сектору Газа В мире
07:47 Представитель Беларуси возглавит в 2020 году Совет руководителей органов по стандартизации ЕАЭС Экономика
07:39 Минское "Динамо" проведет домашний матч чемпионата КХЛ против подольского "Витязя" Спорт
07:34 Второй вице-спикер Палаты сенаторов Боливии взяла на себя обязанности главы государства В мире
07:24 Хоккеисты "Гомеля" в домашнем матче чемпионата Беларуси разгромили "Лиду" Спорт
07:00 Картина дня: визит Лукашенко в Австрию, начало досрочного голосования на выборах и "Продэкспо-2019" Общество
01:36 Крутой об отношениях с Австрией: мы должны как минимум утроить объемы торговли и удвоить инвестиции Экономика
00:46 Белорусским участникам бизнес-форума в Вене чуть не "оторвали руки" - Мелешкин Экономика
00:38 Минфин Беларуси уверен в наличии достаточных оснований для повышения кредитного рейтинга страны Экономика
00:18 Беларусь вместе с Raiffeisen Bank рассчитывает реализовать крупный инфраструктурный проект на финрынке Экономика
00:10 Беларусь обсуждает с Raiffeisen Bank возможности дальнейшего выхода на рынок еврооблигаций Экономика
00:02 Студент из США получил ответ на послание в бутылке 9 лет спустя Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Общество
13 ноября 2019, 09:00

"Парк Челюскинцев": престиж и комфорт в самом центре столицы

Престиж – слово красивое, от которого веет определенной элитарностью. Уникальность предложения крупнейшего белорусского застройщика как раз в том, что позволить себе квартиру в престижном жилом комплексе "Парк Челюскинцев" могут многие белорусские семьи со стабильным доходом. Во многих городах мира такая роскошь обычным жителям попросту недоступна.

Столичная недвижимость, расположенная у парков и скверов, считается элитной и ценится очень высоко. Так, просторные апартаменты в Лондоне с видом на Гайд-парк или такие же в Нью-Йорке с видом на Центральный парк обойдутся покупателю в десятки миллионов фунтов или долларов. А скромная студия с панорамой на Люксембургский сад в Париже вполне может стоить миллион евро.

Престиж – это признанная общественная значимость объекта. В понятие престижности жилья вкладывается и его месторасположение, и потребительские качества, и инфраструктура района, и даже социальный статус соседей. С учетом того, как не хватает современным горожанам общения с природой, зелени и свежего воздуха по утрам, жилье у границ городских парков по определению становится самым престижным.

Тем более, что просторный парк в центре города – большая редкость в мире! Центральный парк Нью-Йорка с его 340 га площади или Гайд-парк Лондона, у которого 142 га, – жемчужины в плотной городской застройке. А Люксембургский сад с его 26 га считается самым крупным городским парком Парижа, ведь Версаль – это уже совсем другой муниципалитет и десятки километров от центра столицы. Парк Гуэль (17 га) в Барселоне – это тоже совсем не Рамбла, а парк Кекенхоф (32 га) от Амстердама вообще в 50 километрах – как Логойск от Минска.

Белорусской столице в этом плане неизмеримо повезло. Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – это 175 га настоящего леса в самом центре города. Специалисты безошибочно называют этот уголок Минска одним из самых чистых и благополучных с точки зрения экологии в городе.

Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – прекрасное место для прогулок
Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – прекрасное место для прогулок

И именно здесь, на проспекте Независимости, у самых границ лесного массива в центре города, строится жилой комплекс "Парк Челюскинцев".

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" расположен у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" расположен у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада

В шаговой доступности – вся инфраструктура центра столицы: сразу две станции метро, гимназии, школы и детские сады, поликлиники и Первая городская больница, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Буквально по соседству – спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" и аквапарк "Фристайл" с их бассейнами, саунами, тренажерными залами и боулингом.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский"
Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский"

Две остановки на метро – до самого большого торгово-развлекательного центра страны "Дана Молл" и Национальной библиотеки, две остановки в другую сторону – до знаменитого Комаровского рынка. Прогуляться отсюда по проспекту – одно удовольствие, а велодорожка размечена прямо у комплекса.

Комплекс "Парк Челюскинецв" обладает рядом неоспоримых достоинств:

– более 20 типов квартир от 32 до 87 кв. метров со свободной планировкой;

– высота потолков от 2,7 до 3 метров;

– панорамное остекление с тонировкой под бронзу;

– лифты от ведущего мирового производителя компании OTIS.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями
Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Современные лифты фирмы OTIS
Современные лифты фирмы OTIS

Входные группы оборудованы пандусами, а дизайнерские лобби – с местом для консьержа, санитарными комнатами с пеленальным столиком, гостевой зоной местом для хранения велосипедов и колясок.

Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой
Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой

Весь комплекс "Парк Челюскинцев" – это пространство, созданное для комфортной жизни. Здесь будет располагаться встроенный детский сад с собственной территорией для безопасности воспитанников, теплый подземный паркинг на 190 мест, наземные автостоянки, детские и спортивные площадки, велодорожки и велопаркинги, огороженная территория и видеонаблюдение.

Встроенный детский сад в комплексе "Парк Челюскинцев"
Встроенный детский сад в комплексе "Парк Челюскинцев"

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения
Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения

Первые два этажа комплекса – коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости, а значит, очень скоро прямо в комплексе "Парк Челюскинцев" будут работать кафе и салоны красоты, магазины и бутики, объекты сферы услуг и туризма.

Коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости расположены на первых двух этажах комплекса
Коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости расположены на первых двух этажах комплекса

И вся роскошь престижного комплекса "Парк Челюскинцев" – прямо у границ одного из самых больших парков мира, расположенных в центре города!

Не случайно в офисе продаж застройщика всегда многолюдно – приобрести квартиры в "Парке Челюскинцев" мечтают многие.

Для Станислава Орлова желание жить у границ парка Челюскинцев обернулось покупкой 30-метровой студии на 11 этаже строящегося комплекса.

Станислав Орлов
Станислав Орлов

– Мне понравилось, что квартира – свободной планировки, на высоком этаже, с хорошим видом. Отличное расположение – спокойная, тихая зона города. Сам дом красивый, и метро рядом. Предложений в городе, конечно, много, но само место - парк Челюскинцев! - говорит о многом. Меня цена устроила. Тем более, что застройщик предлагает и рассрочку на выбор, – рассказывает Станислав.

Сейчас Станислав живет в районе универсама "Рига" и не собирается перебираться в другой конец города - парк Челюскинцев для него ближе.

– Здесь у меня детство прошло, поэтому районы ближе к окраинам я даже не рассматривал. Я знаю, что в шаговой доступности – СОК "Олимпийский", кинотеатры, кафе. Это все рядом, и для меня это важно, – признается мужчина.

Валерий Дробышевский, возможно, будет соседом Станислава - он покупает трехкомнатную квартиру тоже на одиннадцатом этаже.

Валерий Дробышевский
Валерий Дробышевский

– Из всех вариантов мне больше всего понравился комплекс "Парк Челюскинцев". Рядом - парк, Ботанический сад, в шаговой доступности метро. И, конечно, развитая инфраструктура по образованию, медицинскому обслуживанию, – говорит Валерий.

По признанию мужчины, бюджетным это предложение на фоне других новостроек в городе не назовешь, но квартира в таком месте и не может быть дешевле, чем на краю города.

– Мы взвешивали все "за" и "против". Были и более доступные предложения, но не было рядом парка, не было городского центра. У нас сегодня квартира в Уручье, но нужно развиваться, самосовершенствоваться и улучшать свою жизнь, поэтому мы посчитали, что пришло время для перемен, – справедливо рассуждает Валерий.

Одним из существенных факторов для принятия решения о покупке квартиры Валерий Дробышевский называет партнерские кредитные программы с четырьмя ведущими банками страны, которые предлагает "Дана Холдингз".

– Мы продали старую квартиру для первого взноса, а на часть стоимости новой будем использовать партнерский кредит – здесь комфортные условия по процентной ставке, – рассказал покупатель.

Действительно, финансовые инструменты, которые предлагает покупателям застройщик, позволят сделать реальностью мечту о квартире для многих семей с постоянным доходом. Речь идет о беспроцентной рассрочке от застройщика на четыре года, а также выгодных кредитных программах сроком до 20 лет и до 90% стоимости жилья. При первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года – и это лучшее предложение на рынке!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплекса "Парк Челюскинцев" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье Минск недвижимость
Новости рубрики Общество
Дмитрий Воронюк Воронюк: молодежь в парламенте - это политический тренд современности
"Спорт-пари": джекпот "Спортлото 5 из 36" на сумму более Br84 тыс. разыгран!
Картина дня: визит Лукашенко в Австрию, начало досрочного голосования на выборах и "Продэкспо-2019"
Татанг Махардика и Ирина Акулович БЕЛТА и индонезийская медиасеть Jawa Pos заключили соглашение о сотрудничестве
Дирк Шубель и Анатолий Лаппо. Фото Госпогранкомитета Более полутонны наркотиков выявлено в январе-октябре на границе Беларуси со странами ЕС
Фото Pixabay Лучший проект белорусских архитекторов назовут в Минске 16 ноября
Главное
Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен Близость подходов и проекты на миллиард - Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией
Крутой об отношениях с Австрией: мы должны как минимум утроить объемы торговли и удвоить инвестиции
Беларусь и ЕС наладили регулярный и широкий диалог - Шубель
"Парк Челюскинцев": престиж и комфорт в самом центре столицы
Топ-новости
Картина дня: визит Лукашенко в Австрию, начало досрочного голосования на выборах и "Продэкспо-2019"
Лукашенко рассказал австрийскому бизнесу о главных принципах в сотрудничестве с Беларусью
Белорусская олимпийская чемпионка Надежда Скардино стала мамой
Ван дер Беллен: Австрия ценит интерес Беларуси к углублению отношений, и он взаимен
БЕЛТА и индонезийская медиасеть Jawa Pos заключили соглашение о сотрудничестве
Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G
Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое
МВД: избирательная кампания в Беларуси проходит в спокойном режиме
Минское "Динамо" по буллитам победило "Торпедо", прервав 11-матчевую проигрышную серию в чемпионате КХЛ
ГАИ напомнила правила безопасного вождения в туман
Число внезапных проверок с выходом войск к границе за три года возросло в два раза - Равков
Сивак: финансовая поддержка обновления парка городского транспорта гарантирована
Перечень запрещенных наркотиков и психотропов расширен в Беларуси
Возможность получить скидку на платное обучение могут предоставить отслужившим в армии
Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены балансов поставок продовольствия - Хотько
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.