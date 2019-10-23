"Парк Челюскинцев": старт продаж нового дома

Хорошая новость для тех, кто хотел бы приобрести квартиру в престижном жилом комплексе "Парк Челюскинцев". Те, кто еще не выбрал себе подходящий вариант, могут принять правильное решение: 25 октября стартуют продажи нового дома № 2 жилого комплекса.

Крупнейший белорусский застройщик "Дана Холдингз" в нынешнем октябре подготовил сюрприз для покупателей – анонсировано сразу три громких старта продаж! Первый – дом № 2 в жилом комплексе "Парк Челюскинцев".

Это 25-этажный односекционный жилой дом – в линии домов комплекса со стороны парка Челюскинцев.

25-этажный односекционный жилой дом со стороны парка Челюскинцев

Первый этаж - это гараж-стоянка открытого типа на 82 машиноместа и входная группа. Гараж оборудован шлагбаумом, предусмотрена комната круглосуточной охраны и система видеонаблюдения.

Первый этаж - это гараж-стоянка открытого типа на 82 машиноместа, входная группа, а также кладовые для владельцев квартир

Этажи со 2-го по 25-й - жилые, по 10 квартир на этаже, только на втором – 9.

Квартиры второго этажа имеют открытые террас, защищенные от осадков козырьками. В доме также применяется панорамное остекление импортного производства: ламинация - под темный дуб, стекла - с тонировкой цвета бронзы.

Стилобат, под которым размещается гараж-стоянка, – это своеобразная "фишка" дома. Здесь, кроме террас, предусмотрено обустройство детских игровых площадок, зон отдыха и озеленение.

Входная группа - застекленный просторный тамбур с парадной лестницей в холл второго этажа. В холле - дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой. Колясочная оборудуется на первом этаже. Подъезд сквозной - выйти можно на любую сторону дома.

Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой

В доме будет три лифта от ведущего производителя оборудования компании OTIS, при этом ни одна квартира не примыкает к лифтовым шахтам.

Современные лифты фирмы OTIS

Квартиры свободной планировки, при этом на выбор для покупателей будут предложена различная площадь – от 38 до 78 кв. метров.

К преимуществам дома относится комплексный подход к комфорту проживания в нем: у жителей будет собственный гараж-стоянка и придомовая закрытая территория на кровле гаража. Вся территория оборудована для безопасности камерами наблюдения.

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" - престижный участок застройки в самом центре Минска, на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ одноименного парка.

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" расположен у самых границ одноименного парка

В шаговой доступности – вся инфраструктура центра столицы: сразу две станции метро, гимназии, школы и детские сады, поликлиники и Первая городская больница, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Буквально по соседству – спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" и аквапарк "Фристайл" с их бассейнами, саунами, тренажерными залами и боулингом.

Здоровье и спорт – стиль жизни в комплексе "Парк Челюскинцев"

Одна остановка на метро – до самого большого торгово-развлекательного центра страны "Дана Молл" и Национальной библиотеки, две остановки в другую сторону – до знаменитого Комаровского рынка. Прогуляться отсюда по проспекту – одно удовольствие, а велодорожка размечена прямо у комплекса.

В новом доме продажи только стартуют, но многие покупатели уже стали владельцами квартир более ранних очередей строительства. Так, минчанин Валерий Дробышевский приобрел трехкомнатную квартиру на одиннадцатом этаже первой очереди. Одно окно его будущего жилья выходит на восток, остальные - на запад. Идеально!

– Из вариантов, которые предлагает компания "Дана Холдингз", мне больше всего понравился комплекс "Парк Челюскинцев". Рядом - сам парк, Ботанический сад, в шаговой доступности метро. И, конечно, там развитая инфраструктура по образованию, медицинскому обслуживанию, – говорит Валерий.

Валерий Дробышевский

Мужчина рассказал, что у него было немало причин выбрать именно район парка Челюскинцев.

– Мои родители живут в Боровлянах, и мне удобно и быстро отсюда к ним добираться. А еще дочь учится в 18-й гимназии на улице Калинина – это по соседству с комплексом "Парк Челюскинцев", так что и ей будет удобно. А в перспективе – и приданое хорошее! – смеется покупатель.

Одним из существенных факторов для принятия решения о покупке квартиры Валерий Дробышевский называет партнерские кредитные программы с четырьмя ведущими банками страны, которые предлагает "Дана Холдингз".

– Мы продали старую квартиру для первого взноса, а на часть стоимости новой будем использовать партнерский кредит – здесь комфортные условия по процентной ставке, – рассказал покупатель.

Действительно, финансовые инструменты, которые предлагает покупателям компания "Дана Холдингз", позволят сделать реальностью мечту о квартире для многих семей с постоянным доходом. Речь идет о беспроцентной рассрочке от застройщика на четыре года, а также выгодных кредитных программах сроком до 20 лет и до 90% стоимости жилья. При первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплекса "Парк Челюскинцев" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж Dana Holdings. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Старт продаж нового дома - 25 октября!

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