"Парк Челюскинцев": ваша готовая квартира с террасой и паркингом! От 3 200 рублей за метр! Приезжайте и выбирайте!

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 10 сентября 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:36 Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал Президент
10:34 Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в августе вырос в 8 раз по сравнению с апрелем Общество
10:32 Минфин предлагает изменить условия эмиссии жилищных облигаций Экономика
10:30 Лукашенко: страна должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно Президент
10:19 Баскетбольный чемпионат Беларуси стартует 26 сентября Спорт
10:13 ТПП стран СНГ будут способствовать созданию благоприятной нормативной базы для деловых кругов Экономика
10:11 Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 11 В мире
10:09 Политолог: призывы к бойкоту на госпредприятиях - это уже оппозиция к национальным интересам Общество
10:01 Гречиха в Беларуси убрана более чем с 40% площадей Экономика
10:01 В Украине часть власти участвовала в госперевороте, Беларусь не пошла по этому пути - эксперт Общество
09:58 Лукашенко представил Шведа в должности генерального прокурора Президент
09:56 В Слониме мужчину вынесли из задымленного дома Происшествия
09:54 Эксперт: протесты в Беларуси - абсолютно узнаваемые постановки для Украины Политика
09:49 Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси Общество
09:40 Германия с 1 октября отменит общее предостережение относительно поездок за пределы ЕС В мире
09:32 Дореволюционное здание в Витебске продано на аукционе за Br216,5 тыс. Регионы
09:32 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу до 30 сентября Общество
09:25 Писатели из России и Украины приедут на "Славянские литературные дожинки" в Гомель Культура
09:20 В Бресте слесарь почти три года похищал топливо ЖКХ Происшествия
09:15 Белорусские архитекторы собирают материалы для новой энциклопедии Экономика
08:59 "Парк Челюскинцев": ваша готовая квартира с террасой и паркингом! От 3 200 рублей за метр! Приезжайте и выбирайте! Общество
08:56 США объявили о сокращении контингента в Ираке В мире
08:52 В Браславском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
08:47 ВОЗ призывает полностью отказаться от трансжиров к 2023 году В мире
08:37 Всемирный конгресс автопрома пройдет на Хайнане в сентябре В мире
08:18 Праздник для читателей пройдет в День библиотек в Бресте Культура
08:05 Почти 100 крупных пожаров полыхают в трех штатах США В мире
08:00 Число умерших из-за коронавируса в мире достигло 900 тыс. В мире
07:57 Трамп еще на год продлил эмбарго в отношении Кубы В мире
07:53 Хоккеисты "Тампы" упрочили лидерство в финале Восточной конференции НХЛ Спорт
Все новости
Все новости
Общество
10 сентября 2020, 08:59

"Парк Челюскинцев": ваша готовая квартира с террасой и паркингом! От 3 200 рублей за метр! Приезжайте и выбирайте!

Престижный и экологичный жилой комплекс "Парк Челюскинцев". Фото: Андрей Размук
Престижный и экологичный жилой комплекс "Парк Челюскинцев". Фото: Андрей Размук

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" уникален во многом! Расположение в центре Минска сразу у двух станций метро. Вход в самый большой и красивый парк столицы прямо у подъезда. На территории комплекса – детский сад, спортивные и детские площадки, автостоянки и паркинги. И сами новостройки – с панорамными окнами, дизайнерскими подъездами, остекленными лоджиями и открытыми террасами. Красота!

Не удивительно, что старта продаж в готовом доме №7 комплекса "Парк Челюскинцев" ждали очень многие. За короткое время раскуплено более 50% квартир! Цена на старте самая привлекательная – от 3 200 рублей за квадратный метр. И если вы хотите стать владельцем готовой квартиры в этом уникальном столичном комплексе – стоит поторопиться!

Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9.00 до 19.00!
Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9.00 до 19.00!

Приезжайте в полностью готовый дом №7 на улице Макаенка, 12Л, чтобы выбрать свою квартиру с идеальным видом из окна! Визит не нужно согласовывать заранее: приехать для осмотра дома и квартир можно в любой удобный вам день – с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных. Администратор по показу объектов, который находится на ресепшн дома, проведет для вас ознакомительную экскурсию: покажет лобби, квартиры и ответит на вопросы.

Находитесь в другом городе или стране? Оценить красоту и уникальное расположение комплекса "Парк Челюскинцев" можно и в режиме онлайн – благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже!
Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже!

Предложение действительно эксклюзивное! По планам развития Минска в этом районе площадок для строительства жилья уже не появится. А значит, комплекс "Парк Челюскинцев" – последняя возможность поселиться в новостройке у самых границ зеленой зоны в центре столицы.

По планам развития Минска в этом районе площадок для строительства жилья уже не появится. Фото: Андрей Размук
По планам развития Минска в этом районе площадок для строительства жилья уже не появится. Фото: Андрей Размук

Добро пожаловать в ваш будущий уютный и светлый дом №7!

Какие преимущества предлагает своим жителям новостройка с таким удачным номером? Подъезд дома №7 находиться у входа на одну из главных аллей парка Челюскинцев. Уходя на работу или возвращаясь домой, вы сможете наслаждаться единением с природой.

Выбирайте подходящую квартиру, получайте ключи и планируйте новоселье!
Выбирайте подходящую квартиру, получайте ключи и планируйте новоселье!

Из больших панорамных окон и остекленных лоджий с красивой бронзовой тонировкой открывается потрясающий вид. Чтобы подышать свежим воздухом и услышать пение птиц, достаточно будет открыть окно.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

На втором этаже в квартирах есть еще и приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса – далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности.

Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!
Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже дома №7, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

На эксплуатируемой кровле над паркингом на первом этаже здания предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением
На эксплуатируемой кровле над паркингом на первом этаже здания предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

Все квартиры в доме №7 – свободной планировки. Это открывает практически безграничное пространство для реализации ваших дизайнерских идей. Площадь квартир – от 38 до 78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,7 метра.

Три лифта OTIS быстро и бесшумно домчат на любой этаж.

На втором этаже в просторном и светлом лобби, оформленном в экостиле, находится стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в экостиле – проведет по дому и покажет квартиры
Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в экостиле – проведет по дому и покажет квартиры

Первый этаж дома №7 – это открытый гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с кладовыми местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны. Выбрать подходящий вариант можно на сайте застройщика bir.by.

А по соседству, на улице Макаенка, в этом году будет сдан в эксплуатацию еще один важный объект – торговый центр с паркингом, где уже можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей. Выбирайте на сайте bir.by. На первом этаже здания расположатся магазины и коммерческие помещения, а на 2-6 этажах – гараж-стоянка для 999 автомобилей. В ТЦ также предусмотрено 4 грузовых лифта.

В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей
В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей

"Парк Челюскинцев" – это комфорт загородной жизни в центре столицы!

Жилой комплекс расположен у проспекта Независимости и сразу двух станций метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская". В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры.

Пешком можно прогуляться до Комаровского рынка – в одну сторону, или до торгово-развлекательного "Дана Молл" – в другую. Или воспользоваться велосипедом, ведь на тротуарах проспекта размечены велодорожки.

И при этом – буквально в нескольких метрах парк Челюскинцев. Вместе с Ботаническим садом этот лесной массив составляет более 170 гектаров. Больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже вместе взятые!

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Жизнь рядом с самым большим и красивым парком Минска открывает множество возможностей!

Вы сможете заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. Дети будут в восторге от многочисленных аттракционов и Детской железной дороги. А люди в возрасте особенно оценят тишину и свежий воздух лесопарка.

Рядом с комплексом работают спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

Все необходимое для активной и здоровой жизни будет рядом!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности
Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности

Станьте новоселом уникального комплекса столицы "Парк Челюскинцев" на лучших условиях!

Приезжайте по адресу ул. Макаенка, 12Л в любой удобный вам день с 9.00 до 19.00 и выбирайте вашу квартиру в готовом доме №7. А также приобретайте парковочное место и помещение-кладовую рядом с домом – для полного комфорта.

Купите вашу готовую квартиру сегодня по самой выгодной цене – от 3 200 рублей за квадратный метр!

Каждый покупатель может сэкономить до 10 000 рублей даже не выходя из дома выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади:

– квартира до 40 кв. м – экономия 4 000 рублей;

– квартира от 40 кв. м до 55 кв. м – экономия 7 000 рублей;

– квартира от 55 кв. м и более – экономия 10 000 рублей.

Менеджер поможет вам выбрать квартиру, а комплект документов доставит курьер. Отличный вариант для тех, кто живет далеко от Минска и ценит деньги и время!

Также действует акция для владельцев банковских карт с программой лояльности "Моцная картка"при покупке квартиры можно дополнительно сэкономить 1 000 рублей!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями и подбором квартир.

Номер для связи через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Парк Челюскинцев"приезжайте и выбирайте готовую квартиру в престижном и экологичном комплексе столицы по выгодной цене от 3 200 рублей за квадратный метр!

Дом №7ваш новый счастливый адрес столичной прописки!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бренды жилье компании Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в августе вырос в 8 раз по сравнению с апрелем
Фото из архива Политолог: призывы к бойкоту на госпредприятиях - это уже оппозиция к национальным интересам
Фото из архива В Украине часть власти участвовала в госперевороте, Беларусь не пошла по этому пути - эксперт
Фото из архива Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси
Фото из архива "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу до 30 сентября
На предприятии. Фото из архива День молодого специалиста проведут на БМЗ 11 сентября
Главное
Фото из архива Лукашенко представил Шведа в должности генерального прокурора
В Беларуси выздоровели и выписаны 71 999 пациентов с COVID-19
Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен более чем на 95%
"Парк Челюскинцев": ваша готовая квартира с террасой и паркингом! От 3 200 рублей за метр! Приезжайте и выбирайте!
Топ-новости
Лукашенко: страна должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно
Эксперт: протесты в Беларуси - абсолютно узнаваемые постановки для Украины
Гречиха в Беларуси убрана более чем с 40% площадей
Минфин предлагает изменить условия эмиссии жилищных облигаций
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 сентября из-за сильного ветра
Программа по развитию Оршанского района в целом выполняется - Головченко
Топовые игры EGT Interactive теперь в онлайн-казино Parimatch
Карпенко: в вузе надо получать не только профессиональные, но и коммуникативные компетенции
Европейские эксперты приедут в Беларусь для подготовки обзора плана действий по стресс-тестам БелАЭС
СК рассказал, в чем подозреваются Колесникова и Знак
ТПП стран СНГ будут способствовать созданию благоприятной нормативной базы для деловых кругов
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу до 30 сентября
Баскетбольный чемпионат Беларуси стартует 26 сентября
Минюст: фонды в поддержку участников несанкционированных массовых мероприятий незаконны
Лето 2020 года в Беларуси было теплее обычного - Белгидромет
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.