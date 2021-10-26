Парки семейных деревьев заложат в регионах Беларуси 28 октября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более пятидесяти парков и скверов семейных деревьев заложат в регионах Беларуси 28 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Варвара Серова.

"Молодежный проект по закладке парков семейных деревьев реализуется по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи третий сезон. В этом году он посвящен Году народного единства. Только накануне Дня рождения Всесоюзного комсомола молодые семьи заложат 56 парков и скверов по всей Беларуси. Всего же этой осенью планируется заложить около сотни новых объектов. Их украсят саженцы кленов, берез, лип, рябин, дубов, туй, а также фруктовых деревьев. К примеру, в Узде Минской области аллею фруктовых деревьев - порядка 30 саженцев - заложат многодетные семьи района. Аллея семейных деревьев появится и на территории завода ОАО "Гомельстекло". В агрогородке Ковали Бобруйского района Могилевской области помимо закладки аллеи запланировано открытие детской площадки, в строительство которой приложили свои силы и активисты БРСМ", - рассказала Варвара Серова.

Секретарь ЦК БРСМ дополнила, что по традиции каждое дерево будет украшено ленточками в государственных цветах как символ целостности белорусских семей и государства. "Безусловно, практически каждое наше мероприятие сопровождает патриотический проект "Роднае-народное". Таким образом мы популяризируем государственную символику. Кроме того, во время закладки парков и аллей запланированы концертные программы. Для детей подготовлены памятные сувениры, а семьям организаторы вручат сертификаты", - подчеркнула она.

Республиканский проект "Парк семейных деревьев" реализуется с 2019 года БРСМ в тесном взаимодействии с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, облисполкомами, другими заинтересованными структурами. Проект направлен на укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей как фактора национальной безопасности страны. В 2019-2021 годах в Беларуси заложены более 400 семейных парков, скверов, аллей.-0-