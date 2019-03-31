Парламент рассмотрит поправки об увеличении пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации с 5 до 10 дней

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты готовят к первому чтению законопроект о внесении дополнений и изменений в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. В числе прочего он предусматривает увеличение срока пребывания иностранцев без регистрации с 5 до 10 дней. Планируется, что поправки будут рассматриваться на весенней сессии, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Принятие законопроекта продиктовано общей тенденцией упрощения порядка въезда и пребывания иностранцев в Беларуси. Такой шаг вызван необходимостью развития туристической, инвестиционной привлекательности Беларуси, а также упрощения деловых и частных контактов, отметил депутат.

Парламентарий рассказал о других важных новациях законопроекта. Так, в Беларуси рассчитывают ускорить выдачу иностранцам разрешений на постоянное проживание, передав полномочия Департамента по гражданству и миграции МВД в этой сфере управлению по гражданству и миграции ГУВД Минского горисполкома и управлениям внутренних дел облисполкомов. Авторы поправок считают, что в нынешнем виде административная процедура излишне забюрократизирована. Сейчас, чтобы получить разрешение на постоянное проживание, иностранец должен обратиться с заявлением в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту предполагаемого жительства и представить определенный перечень документов. Отсюда после проведения необходимых проверок материалы дела передаются в управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов. А они в свою очередь, чтобы принять решение о выдаче или отказе в выдаче, направляют дело в Департамент по гражданству и миграции. Максимальный срок рассмотрения заявления таким образом не превышает трех месяцев со дня подачи.

"Выдача таких разрешений управлениями по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов позволит ее ускорить, исключит волокиту в территориальных подразделениях по гражданству и миграции, а также предпосылки для нарушения сроков исполнения административной процедуры", - сказал Олег Левшунов. В свою очередь департамент по гражданству и миграции сосредоточится на реализации национальной миграционной политики, развитии международного сотрудничества в этой сфере. Он будет заниматься ведомственным контролем за подразделениями по гражданству и миграции, а не непосредственным выполнением административных процедур.

Поправки в закон о правовом положении иностранцев разработаны на основании анализа практики применения. Принятие законопроекта, по мнению парламентария, позволит устранить пробелы и противоречия, существующие сейчас в национальном законодательстве, например, в части соблюдения иностранцами сроков временного пребывания. Кроме того, он создаст условия для привлечения из-за рубежа высококвалифицированных работников, а также будет способствовать выполнению страной международных обязательств.-0-