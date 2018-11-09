9 ноября, Бобруйск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Парламентарии намерены гуманизировать уголовное законодательство для несовершеннолетних. Об этом сообщил журналистам член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Василий Чекан, передает корреспондент БЕЛТА.

На рассмотрении комиссии по нацбезопасности находится законопроект о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс, касающихся гуманизации уголовной ответственности для несовершеннолетних. Это инициатива Министерства внутренних дел ряда изменений по смягчению наказания для тех осужденных, которые встали на путь исправления, чтобы у них был стимул для ресоциализации и социальной адаптации. Так, по достижении 18 лет они могут быть переведены в учреждения с более мягким режимом содержания.

Второе предложение - это получение дистанционного образования. "Мы сегодня увидели, что это уже используется в Воспитательной колонии №2, но это нужно закрепить законодательно. И это опять же должно касаться тех осужденных, которые стали на путь исправления", - заметил Василий Чекан.

По мнению заместителя начальника Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси полковника внутренней службы Владислава Мандрика, принятие этих инициатив позволит осужденным посредством снятия правоограничений поэтапно интегрироваться в общество, восстанавливать социальные навыки и готовиться к окончательному освобождению. "Эти инициативы возникли на фоне тенденции снижения числа осужденных, отбывающих наказание в Воспитательной колонии №2. Мы также понимаем, что назревает необходимость делать дальнейшие шаги по гуманизации уголовного законодательства", - отметил он.

В Воспитательной колонии №2 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Могилевской области сегодня проходит семинар Палаты представителей по вопросам практики применения уголовно-исполнительного законодательства Беларуси в отношении несовершеннолетних осужденных, повышения эффективности их ресоциализации и социальной адаптации. Участники семинара ознакомились с выставкой продукции, которая производится в учреждениях уголовно-исполнительной системы Беларуси, а также условиями пребывания осужденных в колонии, учебным и воспитательным процессом. Затем в клубе исправительного учреждения прошло пленарное заседание семинара, на котором обсуждены проблемы реализации государственной политики в области исполнения уголовных наказаний несовершеннолетних, их ресоциализации и социальной реабилитации.-0-