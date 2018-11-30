Парламентарии настроены на диалог с общественностью по законодательству о защите животных

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей сегодня встретились с активистами гражданской кампании "Мы с тобой в одном доме", которые направили в парламент свои предложения по изменению законодательства в области защиты животных, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, на встрече обсуждалось участие представителей зоозащитного сообщества в подготовке законопроекта "О защите животных". Активисты гражданской кампании предложили создать для этого общественный совет. Парламентарии напомнили, что сейчас документ отправлен на доработку. Когда он поступит в Палату представителей, для его подготовки к рассмотрению будет создана рабочая группа. В ее состав смогут войти и представители общественных объединений, поэтому в формировании отдельного совета необходимости нет. Тем не менее, депутаты, как подчеркивалось во время встречи, настроены на конструктивную дискуссию с зоозащитниками и ждут от них конкретных предложений, которые будут изучены и при возможности учтены. Последний вариант законопроекта, кстати, проходил через широкое общественное обсуждение. Только пользователи Правового форума Беларуси направили 415 сообщений. Еще более 300 поступили непосредственно в профильную комиссию. Документ в итоге был направлен на доработку именно из-за того, что по предложенным им нормам высказывались диаметрально противоположные мнения.

Участники встречи обсудили также целесообразность изменения ст. 137 Гражданского кодекса, развитие социальной рекламы, посвященной защите животных. По инициативе представителей общественности на встрече рассматривалась необходимость присоединения Беларуси к европейским конвенциям о защите животных, перспективы международного сотрудничества в данной сфере. Существенный вклад в его развитие, считают парламентарии, могли бы вносить общественные объединения, привлекая, например, грантовую помощь на реализацию проектов. Что касается присоединения к европейским конвенциям, то, как отметила председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Татьяна Конончук, международные принципы обращения с животными декларированы в модельном законе СНГ "Об ответственном обращении с животными", который был принят 27 марта 2017 года. Согласно ему обращение с животными должно основываться на принципах гуманного отношения как к существам, обладающим способностью чувствовать, в том числе испытывать страх и боль. Устанавливается персональная ответственность хозяина за жизнь, здоровье и благополучие питомца. Эти и другие принципы должны найти отражение в дорабатываемом проекте закона "Об обращении с животными".-0-