Парламентарии почтят память погибших в войну депутатов Верховного Совета БССР

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия новых мемориальных досок в фойе Овального зала Дома правительства и митинг-реквием в память о депутатах Верховного Совета БССР первого созыва, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, состоится 22 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В ходе мероприятия также состоится презентация издания "Они были первыми" (книга посвящена 94 депутатам Верховного Совета БССР первого созыва, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны) и тематического раздела международного проекта "Цифровая звезда".-0-