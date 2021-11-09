Парламентарии поддержали изменения в закон о нотариате

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О нотариате и нотариальной деятельности", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект подготовлен в целях приведения закона от 18 июля 2004 года №305-З "О нотариате и нотариальной деятельности" в соответствие с законом от 7 мая 2021 года №99-З "О защите персональных данных", а также с учетом практики применения закона о нотариате. Он направлен на дальнейшее совершенствование регулирования отношений в области осуществления нотариальной деятельности и предусматривает ряд нововведений исходя из правоприменительной практики, а также реализацию положений иных актов законодательства.

В частности, законопроектом предусматривается дополнение размещенных на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в глобальной компьютерной сети интернет сведений о доверенностях, удостоверенных дипломатическими агентами дипломатических представительств Беларуси и консульскими должностными лицами консульских учреждений Беларуси, изменение действующего порядка по определению Советом Министров предельной численности нотариусов в стране, а также численности нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро.

Исключается требование о территориальном принципе удостоверения договора об ипотеке земельного участка, изменяется порядок выдачи свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, с целью сокращения сроков получения этого свидетельства.-0-