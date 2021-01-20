Парламентарии предложили распространить действие автополисов Беларуси и России на всю территорию СГ

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии предлагают распространить на всю территорию Союзного государства действие выданных в Беларуси и России полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Такая инициатива была рассмотрена сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Парламентарии подчеркнули высокую политическую и общественную значимость данного вопроса, - проинформировали в пресс-службе. - Отмечено, что одной из важнейших задач деятельности Парламентского собрания является законодательное обеспечение равных прав граждан Беларуси и России и создание максимально благоприятных условий для их реализации на территории Союзного государства. Деятельность по сближению законодательств в сфере страхования не является исключением. По общему мнению депутатов, решение вопроса распространения действия полисов автострахования на всю территорию Союзного государства станет существенным вкладом в формирование единого правового пространства наших стран".

Депутаты приняли решение дополнительно проработать вопрос о возможности признания в Союзном государстве полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выданного в другом государстве-участнике, а также изучить систему возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории другого государства-участника. Соответствующие запросы будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства, а также участникам рынка страхования в Беларуси и России. Обсуждение вопроса будет продолжено на очередном заседании Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту.

В мероприятии, которое прошло в формате видеоконференции, помимо союзных парламентариев приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России.-0-