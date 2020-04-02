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Общество
02 апреля 2020, 10:39

Парламентарии рассмотрят на весенней сессии большой пакет изменений в здравоохранении

Во время заседания
Во время заседания

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии рассмотрят на весенней сессии большой пакет изменений в сфере здравоохранения, заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время сессии наиболее объемный пакет изменений коснется сферы отечественного здравоохранения. Планируемые новации помогут уменьшить очереди в поликлиниках, оптимизировать графики прохождения медосмотра, обеспечить бесплатными медикаментами пациентов дневного стационара и сделать лекарства более доступными для жителей села, особенно тех населенных пунктов, где нет аптек, - сказал Владимир Андрейченко. - В комплексе внедрение этих и других новшеств позволит не только повысить качество медпомощи, ответственность специалистов и целых учреждений, но и поднять авторитет нашей медицины в обществе на ту высоту, которую она, безусловно, заслуживает".

Спикер отметил, что парламентариям необходимо форсировать работу над проектом закона о правах инвалидов. "Это резонансная тема. Ведь речь идет не просто о безбарьерной среде, а об активной социальной интеграции этой категории граждан и значительном расширении возможностей их профессиональной самореализации", - заявил он.

Большой блок вопросов касается национальной безопасности, охраны правопорядка, повышения доступности и прозрачности правосудия. Впервые на законодательном уровне будут урегулированы вопросы защиты персональных данных. "Все эти законопроекты сегодня в центре внимания общества. Поэтому надо четко соблюдать сроки их подготовки, прежде всего тех, с которыми постоянные комиссии работают уже на протяжении года и более, - подчеркнул Владимир Андрейченко. - При этом нельзя снижать внимание к документам, разработка которых находится на начальной стадии. Особое место здесь отводится корректировке кодексов об административных правонарушениях. Это поручение Президента. Люди внимательно следят, как продвигается наша работа, ведь практика применения этих законов - один из значимых индикаторов состояния конституционной законности в стране. Только в Палату представителей поступило более 600 предложений, касающихся изменения норм кодексов, что наглядно свидетельствует о запросе общества на совершенствование этой сферы".

На основе изучения обращений граждан депутатами инициирован еще один важный документ. Он предполагает внесение поправок в закон о занятости населения и призван способствовать снижению безработицы, развитию деловой активности и выравниванию развития регионов.-0-

На весенней сессии депутатам предстоит назначить дату выборов Президента - АндрейченкоНа весенней сессии депутатам предстоит назначить дату выборов Президента - Андрейченко
"Вполне естественно, что в такие ответственные для страны моменты усиливаются дискуссии о путях ее развития, эффективности действий органов власти по реализации политического курса", - сказал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Андрейченко: с любыми вызовами страны могут справиться, сотрудничая и уважая интересы друг другаАндрейченко: с любыми вызовами страны могут справиться, сотрудничая и уважая интересы друг друга
По словам председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Андрейченко, необходимо внимательно анализировать, как все тенденции могут отразиться на будущей архитектуре мироустройства.

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