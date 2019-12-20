Парламентарии считают провокацией призывы оппозиции к несанкционированным акциям

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Совета Республики Алексей Неверов назвал провокацией призывы оппозиции к участию в несанкционированных акциях против белорусско-российской интеграции. Об этом сенатор заявил корреспонденту БЕЛТА.

"Мое мнение: все эти призывы выйти на площадь - просто провокация", - подчеркнул он. Алексей Неверов обратил внимание, что организаторы используют надуманные поводы, вымышленные угрозы о потере суверенитета. "В действительности на переговорах об углублении белорусско-российской интеграции речь идет об экономике. Никто не говорит о политике и тем более возможности слияния двух стран", - отметил парламентарий.

"В предновогоднее время пытаться будоражить людей и вывести их на улицы, да еще туда, где проводятся детские праздники, подвергая опасности детей... Тот, кто организует подобные акции, должен в полной мере нести ответственность за такие призывы", - считает сенатор.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных также убежден, что на деле акции не имеют никакого отношения непосредственно к интеграционному процессу и переговорам между Россией и Беларусью. Организаторы преследуют свои узкие интересы. "Все эти акции ни в коей мере не отражают позиции народа, страны и проводятся маргинальными общественными объединениями, если, конечно, их можно назвать общественными", - сделал оговорку парламентарий.-0-

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