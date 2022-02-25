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Общество
25 февраля 2022, 19:52

Парламентарии СГ обсудили согласованную политику в социально-трудовой и туристической сферах

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам состоялось сегодня в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания обсудили вопросы законодательного обеспечения исполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы по вопросам ведения Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, - рассказали в пресс-службе. - Парламентариям была представлена информация о союзной программе по проведению согласованной политики в социально-трудовой сфере и о союзной программе по унификации законодательства в сфере туристской деятельности. Депутаты отметили, что в целях реализации рассматриваемых программ необходимо выработать совместные подходы к деятельности по гармонизации законодательства в области труда, занятости, социального страхования и обслуживания, пенсионного обеспечения, поддержки отдельных категорий граждан. Также определены основные нормативные документы, которые потребуют внесения изменений для унификации законодательства Беларуси и России в сфере туристской деятельности".

Участники заседания обсудили также вопросы организации лечения и оздоровления детей в лечебно-оздоровительных учреждениях Беларуси и России. "Депутатам была представлена информация об опыте работы в рамках мероприятия Союзного государства по лечению и оздоровлению детей из регионов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в медицинских лечебно-оздоровительных учреждениях Беларуси и России, - проинформировали в пресс-службе. - Парламентарии отметили положительные результаты деятельности санатория "Вита" по оказанию соответствующих услуг и рекомендовали министерствам здравоохранения Беларуси и России обобщить информацию об опыте оздоровления для внедрения в практику подведомственных учреждений".

Кроме того, парламентариями был рассмотрен вопрос о ходе разработки мероприятия Союзного государства "Оказание медицинских реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф". Отмечено, что работа по подготовке мероприятия ведется с 2021 года. На его реализацию из бюджета Союзного государства планируется выделить более 10 млн российских рублей. Депутаты рекомендовали Министерству здравоохранения России и Министерству здравоохранения Беларуси осуществить необходимые согласительные процедуры и обеспечить реализацию мероприятия начиная с 2023 года.

Помимо союзных парламентариев в мероприятии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств здравоохранения, труда и социальной защиты Беларуси и России, Министерства спорта и туризма Беларуси.-0-

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