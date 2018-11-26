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Парламентарии СГ прорабатывают инициативу комплексного оздоровления детей с загрязненных территорий

Общество 26.11.2018 | 21:26
Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Союзного государства Беларуси и России продумывают реализацию новой инициативы комплексного оздоровления детей, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения. Об этом журналистам рассказала председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Галина Филиппович сегодня во время рабочей поездки в Гомель, передает корреспондент БЕЛТА

"По этой теме проведена достаточно большая аналитическая работа. Предполагаем, что для детей, проживающих на таких территориях, уместно было бы рассматривать оздоровление не только с воспитательной позиции. Важно не просто вывезти детей на чистую территорию, обеспечить чистым питанием, но и в это же время провести дополнительное обследование состояния их здоровья", - отметила Галина Филиппович. По ее словам, такая оздоровительная программа должна включать и полноценную диагностику.

По предварительной информации, этот проект можно было бы осуществить по аналогии с алгоритмом мероприятия СГ "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". С 2016 года три крупнейших медицинских центра на территории двух стран бесплатно помогают укрепить здоровье участникам ликвидации последствий аварии и пострадавшему вследствие аварии населению, другим категориям граждан.

Планируется, что координаторами в системе оздоровления детей могут также стать несколько медцентров, где аккумулированы передовые методики, технологии и научные разработки. Здесь же, по мнению Галины Филиппович, уместно создать базу для повышения квалификации специалистов, занятых в сфере оздоровления детей.

"Хотелось бы, чтобы во время реализации такого проекта красной линией проходило именно здоровье детей, чтобы была возможность всячески способствовать его улучшению", - подчеркнула парламентарий. По ее мнению, это было бы еще одно направление для решения проблем, которые сегодня активно обсуждаются в сфере здравоохранения двух стран.-0-

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Теги
дети, здоровье, Союзное государство
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