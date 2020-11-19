Парламентарии увековечат память погибших в войну депутатов Верховного Совета БССР

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии увековечат память депутатов первого созыва Верховного Совета БССР, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"2021-й - год 80-летия начала Великой Отечественной войны. По инициативе депутатов Палаты представителей вместе с научным сообществом мы подготовили, верифицировали и обобщили данные по всем депутатам Верховного Совета БССР, которые погибли либо пропали без вести в годы Великой Отечественной, - рассказал Игорь Марзалюк. - Сейчас можно говорить о 70 погибших и 20 пропавших без вести. А до этого мы знали о судьбе только 26 из них".

По словам парламентария, имеются уникальные документы о том, как депутаты первого созыва Верховного Совета БССР и их дети сражались на фронтах войны. "Поэтому мы посчитали необходимым создать Книгу памяти, а также в связи с полученными новыми архивными данными верифицировать Доски памяти, которые есть в Палате представителей. На них появится большее количество имен тех, кто доблестно сражался на фронтах Великой Отечественной", - отметил депутат.

Проект реализуется в тесном сотрудничестве с архивистами, ему предшествовала большая исследовательская работа.-0-