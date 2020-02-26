Парламентские слушания к 75-летию Великой Победы планируется провести в Беларуси в апреле

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские слушания на тему "75-летие Великой Победы: историческая память и патриотизм - важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз" планируется провести в апреле. Такое решение принято сегодня Советом Палаты представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"В знаковый год 75-летия Великой Победы в условиях нарастания попыток переписать историю, умалить роль советского народа в победе над фашизмом, возложить на Советский Союз ответственность наравне с нацистами за развязывание войны представляется необходимым выразить на парламентском уровне позицию белорусского народа в отношении недопустимости искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, обратить внимание на вопросы дальнейшего увековечивания ратного подвига старшего поколения и формирования у молодежи нравственно-патриотического стержня, основанного на любви к Отечеству и уважении к историческому наследию", - сказал председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько.

Во время заседания

Открытые парламентские слушания предлагается провести во время весенней сессии Палаты представителей с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей госорганов, общественности, основных конфессий, дипломатического корпуса, международных организаций. Планируется обсудить вопросы социальной защиты ветеранов и приравненных к ним лиц, воспитания молодежи в контексте сбережения исторической памяти, укрепления нравственных основ общества и государства, увековечивания героического подвига белорусского народа и выполнения республиканского плана мероприятий по празднованию Великой Победы. По итогам слушаний предлагается принять резолюцию и рекомендации.

Как подчеркнул председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, вопрос сохранения исторической правды сегодня стоит остро как никогда. "Время, действительно, сейчас непростое, взрывоопасное. Вы видите, какое отношение к Великой Отечественной войне, к Победе советского народа, поэтому все эти вопросы, несомненно, надо обсуждать, - сказал он. - Правда бывает одна, а сегодня итоги войны переписываются в угоду чьих-то интересов. Переписывание истории - это очень опасно. И мы должны сохранить эту историческую правду, защитить ее".

Заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич заявила, что в современных условиях назрела необходимость создать республиканский электронный дополняемый ресурс "Беларусь помнит" на основе историко-документальных книг "Память". "75 лет - это знаковая дата. Наши отцы и деды завоевали победу для всего мира. Вклад белорусского народа огромен. Нужно и дальше хранить эту память и на ее основе укреплять стержень нашей нации", - резюмировала она.-0-