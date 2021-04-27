Парламентские слушания на тему территориальной целостности и народного единства пройдут 29 апреля

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские слушания на тему "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР" пройдут 29 апреля 2021 года в Палате представителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Будут обсуждаться международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современность белорусско-польских отношений, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы.

"Парламентские слушания посвящены таким ключевым моментам, как Рижский мирный договор, который разорвал Беларусь на части, и то, как мы потом шли к этому единству. Что для белорусской нации значит 17 сентября и 14 ноября 1939 года. Насколько легитимен был Рижский мирный договор, а также борьба белорусов за территориальную целостность и национальное воссоединение в 1920-30-х и 1940-х годах, как и противодействие этому территориальному единству со стороны антибелорусских сил во время и после Второй мировой войны", - сказал Игорь Марзалюк.

По его словам, проблема единства сегодня звучит как никогда актуально, как и те уроки, которые вынес белорусский народ из истории XX века. "Когда Беларусь просто исчезла с карты, потом возникла в виде шести уездов, как эта территория росла и как желание белорусских патриотов, интеллегенции, белорусских граждан создало то единство, в котором мы живем, которое мы воспринимаем как воздух, и как важно его сохранить", - отметил парламентарий.

В числе участников парламентских слушаний - представители Министерства юстиции, Академии управления при Президенте Беларуси, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, а также научных организаций и высших учебных заведений.

"В тематике докладов будут отражены такие аспекты, как геополитическое положение белорусских земель в XX веке, правовой статус белоруской нации в составе Второй Речи Посполитой с 1921 по 1939 год. Будет доклад, посвященный самому сентябрю 1939 года с белорусской национальной точки зрения, действиям антисоветского и антибелорусского подполья на территории Западной Беларуси с 1939 по 1953 год, а также отражению темы воссоединения в белорусской политической публицистике того времени, - добавил Игорь Марзалюк. - 2021-й объявлен Годом народного единства. Эти цели обретают особую важность и придают особую значимость парламентским слушаниям, особенно в условиях процессов глобализации, столкновения интересов крупных мировых игроков. Поэтому молодое суверенное белорусское государство, которое тоже оказалось на перекрестке этих событий, должно сохранить свою идентичность, территориальную целостность и суверенитет".-0-