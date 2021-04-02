Парламентские слушания о территориальной целостности и народном единстве пройдут 29 апреля

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские слушания на тему "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР" пройдут 29 апреля. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"2021-й объявлен в нашей стране Годом народного единства. В связи с этим был разработан и утвержден план мероприятий, реализация которых будет способствовать консолидации общества, сплочению белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны, - отметил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. - Ключевой датой года призван стать либо день 17 сентября, либо 14 ноября - дни, символизирующие воссоединение белорусского народа и восстановление исторической справедливости. Предлагаем в рамках подготовки этой даты провести 29 апреля открытые парламентские слушания по теме "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР".

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке отметил, что в процессе подготовки парламентских слушаний и в ходе их проведения парламентарии смогут обсудить вопрос воссоединения белорусского народа, историю и современность белорусско-польских отношений, а также законодательное закрепление основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия, включив соответствующие предложения в рекомендации по итогам слушаний.

Подготовка парламентских слушаний возложена на Постоянную комиссию по образованию, культуре и науке.-0-