Парламентское собрание приняло заявление в связи с 75-летием Победы

21 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентское собрание Союза Беларуси и России сегодня на сессии в Санкт-Петербурге приняло заявление в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"В заявлении депутаты Парламентского собрания отражают свое единое отношение к событиям Великой Отечественной войны, отмечают вклад в разгром врага всех республик Советского Союза, осуждают попытки героизации нацизма, неприемлемую для белорусов и россиян идеологию западного мира, искажающую причины, ход и итоги войны, - подчеркнули в пресс-службе. - Парламентарии высказывают озабоченность ярко выраженным стремлением некоторых стран к формированию однополярного мира, нарушению архитектуры международной безопасности".

По общему мнению депутатов, действия некоторых стран по преследованию ветеранов войны, воевавших в рядах Красной Армии, являются неприемлемыми. "В связи с этим отмечается необходимость не только заботы о благополучии ветеранов мерами социально-правовой защищенности, но и сохранением исторической правды и памяти о героях, - сообщили в пресс-службе. - Для этого предлагается предпринять конкретные действия по воспитанию у нового поколения уважения к истории Родины, а также расширить меры адресной поддержки ветеранов и законодательно обеспечить недопущение размывания исторической правды. Союзные парламентарии будут использовать трибуны международных парламентских организаций для отстаивания сложившейся после Великой победы системы международной безопасности".

Согласно решению сессии полный текст заявления будет опубликован в ведущих СМИ Беларуси и России.

В работе сессии Парламентского собрания приняла участие белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.-0-