Парламентское собрание рассмотрит бюджет СГ на 2021 год

17 декабря, Москва /Корр. БЕЛТА/. Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится 21 декабря, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты рассмотрят проект декрета Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2021 год", отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2019 год и проект декрета Высшего государственного совета Союзного государства "О внесении изменений и дополнений в декрет Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2020 год", - проинформировали в пресс-службе.

На сессии союзные парламентарии планируют принять также ряд организационных решений, обсудить план-график работы Парламентского собрания и план его международной деятельности на 2021 год.-0-