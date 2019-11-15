Парламенту нужна активная образованная молодежь - мнение избирателя

15 ноября, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. Важно, чтобы в состав парламента входила активная образованная молодежь. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала учитель средней школы №1 Фаниполя Ирина Коваль, которая сегодня приняла участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Палаты представителей.

Ирина Коваль убеждена, что в парламенте должно быть больше молодых депутатов. "Молодежь в Беларуси активная, образованная, патриотичная. Я ей доверяю", - подчеркнула она.

Голосовать досрочно для Ирины Коваль и ее семьи - уже добрая традиция. "Удобно. Проголосовал досрочно и потом воскресенье, когда в Беларуси обычно проходят выборы, можешь планировать по своему усмотрению", - отметила собеседница. Дочь учится в Минске. Ей 19 лет и нынешние выборы для нее первые, в которых она может принимать участие как избиратель. И девушка уже это сделала, не изменяя семейной традиции, - досрочно.-0-