Партия безвозмездной помощи в виде медизделий прибыла в Беларусь из США

9 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Партия иностранной безвозмездной помощи в виде изделий медицинского назначения из США прибыла в Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.
Общая оценочная стоимость безвозмездной помощи - $1,1 млн. "Изделия медицинского назначения поступили в соответствии с договором о сотрудничестве с организацией Emmanuel Mercy Mission (штат Орегон, США). Изделия медицинского назначения поступят в районные учреждения здравоохранения по всем регионам страны в соответствии с их сформированными заявками, - рассказали в департаменте. - В настоящее время подготовлены и направлены материалы на рассмотрение главой государства по освобождению от таможенных платежей и налогов изделий медицинского назначения для наших граждан".
Директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Валерий Скакун подчеркнул: "Это яркий пример двухстороннего гуманитарного сотрудничества, когда есть потребность, имеются возможности и главное - желание".-0-
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