Партийцы составляют 19,1% Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва

Фото из архива
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены политических партий составляют 19,1% Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
Избраны 110 депутатов по 110 округам. "Из них 19,1% - члены политических партий, или 21 человек", - проинформировала Лидия Ермошина.
Лидия Ермошина
Среди избранных депутатов 44 женщины, или 40%. Молодых людей в возрасте до 30 лет в обновленном составе парламента двое.
/Будет дополнено/.-0-