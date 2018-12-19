19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце 1943-го несколько партизанских бригад были переименованы в честь 25-летия образования БССР. Несмотря на военное лихолетье, в январе 1944 года юбилейную дату широко отмечали как на освобожденной белорусской земле, так и в партизанских формированиях.
ЦК КП(б)Б направил командирам и комиссарам телеграмму, в которой кроме прочего предписывалось выпустить праздничные газеты.
Очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ - "Партизанская летопись: 25-летию БССР посвящается".
Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.
До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-
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