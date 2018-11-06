Партизанская летопись: 7 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенью 1942 года Красная Армия вела жестокие бои на подступах к Сталинграду. Война проверяла на прочность советский строй. В таких суровых условиях страна Советов отмечала четверть века его установления. День 7 ноября стал главной темой для рукописных партизанских журналов и еще одним поводом объединиться для противостояния врагу.

"7 ноября" - новая страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ "Партизанская летопись".

Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-