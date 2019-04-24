24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К осени 1943 года, когда Красная армия находилась на подступах к Беларуси, немецкие оккупационные власти готовились к вооруженной борьбе за крестьянский хлеб. Положение вермахта резко ухудшилось - гитлеровская армия особенно нуждалась в продовольствии.
За три года войны сельское хозяйство пришло в полный упадок, и остаться без продовольствия для сельчан, армии и партизанских отрядов было равносильно смерти. Перед райкомами, первичными партийными организациями и партизанскими формированиями встала задача сохранения урожая и срыва вражеских заготовительных операций. Хлеб приходилось буквально вырывать из рук у врага, а в план хлебозаготовок включать значительную часть населенных пунктов, расположенных в зоне немецких гарнизонов…
"Партизанская летопись: битва за хлеб" - очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ. Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.
До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-
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