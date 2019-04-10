Партизанская летопись: Человек-эпоха. Герой Советского Союза Виктор Ливенцев

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Бесстрашный командир, волевой организатор. Пользуется заслуженным авторитетом среди партизан своего и других отрядов", - написано в наградном листе комбрига Ливенцева на присвоение звания Героя Советского Союза. Виктору Ильичу тогда было всего 26 лет. В свои 25 он уже командовал 1-й Бобруйской партизанской бригадой, которая действовала в Бобруйском, Осиповичском районах Могилевской и Паричском районе Полесской областей.

20 ноября 1943 года бригада соединилась с частями Красной армии. Под руководством Ливенцева пущено под откос 26 эшелонов противника, уничтожено 17 паровозов, 278 вагонов, 154 автомашины, разгромлено 3 гарнизона противника.

Боевые дороги Ливенцева закончились в освобожденном Минске. Двадцать лет Виктор Ильич возглавлял Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров БССР. Годы его работы называют "эпохой Ливенцева". Новая серия совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории ВОВ "Партизанская летопись" посвящена человеку несгибаемой воли, легендарному полковнику Виктору Ливенцеву.

Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.

Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.-0-