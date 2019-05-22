Партизанская летопись: комбриг Флегонтов

22 мая Минск /Корр. БЕЛТА/. В коллекции рукописных журналов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны имеется пять изданий 1943 года партизанских отрядов бригады "За Родину" имени А.Флегонтова.
О прославленном комбриге генерал-майоре Алексее Флегонтове, участвовавшем в организации партизанского движения в Смоленской и Московской областях, совершавшего разгромные рейды в глубокий тыл противника, рассказывает очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны - "Комбриг Флегонтов".
Основой проекта "Партизанская летопись" стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.
Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага. До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-
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